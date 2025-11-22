GBL: Αποστολή στη Μύκονο ο Παναθηναϊκός AKTOR – Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (22/11)

Με τέσσερις αγώνες ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής στην GBL.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την επιβλητική νίκη επί της Ντουμπάι στη Euroleague, αντιμετωπίζει τη νεοφώτιστη, αλλά άκρως αξιόμαχη Μύκονο.

Ο Ντίνος Μήτογλου απέχει 17 πόντους από το να προσπεράσει τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Γκάλη (1.586 πόντους), μπαίνοντας έτσι στο Top-10 των κορυφαίων σκόρερ του «τριφυλλιού» στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αντίστοιχα, ο Κέντρικ Ναν θα βρεθεί στην πρώτη δεκάδα των ξένων σκόρερ, αν μπορέσει να σκοράρει 15 πόντους. Ο Αμερικανός θα ξεπεράσει τον Ιμπραΐμ Κουτλουάι, ο οποίος έχει 884 πόντους.

Από εκεί και πέρα, ο Κολοσσός υποδέχεται στη Ρόδο το Περιστέρι, ενώ ο Άρης φιλοξενεί τον Προμηθέας. Τέλος, ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καρδίτσα, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για το μέλλον του.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (22/11) στην GBL

16:00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι Betsson (ΕΡΤ Sports 1)

18:15 Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

18:15 Πανιώνιος – Καρδίτσα (ΕΡΤ Sports 1)

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (22/11)

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθλητικός Συκεών – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών 13:00 Novasports 6HD Ισπανία – Γερμανία Davis Cup 2025 13:30 Novasports Premier League Premier League Kick-off 12η αγωνιστική 13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ρέα Ποδόσφαιρο 14:00 Action 24 Ηρακλής – Καβάλα Greek Super League 2 2025-2026 14:30 Novasports Premier League Μπέρνλι – Τσέλσι Premier League 2025/26 14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι - Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship 2025-26 15:00 Novasports 6HD Ισπανία – Γερμανία Davis Cup 2025 15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Θέλτα La Liga EA Sports 2025/26 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Μπολόνια Serie A 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Τζένοα Serie A 2025-26 16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός - Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR Stoiximan GBL 16:30 Novasports Extra 4 Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Extra 3 Χάιντενχαϊμ – Γκλάντμπαχ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Extra 2 Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Extra 1 Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Prime Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26 16:40 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Χιλάλ - Αλ Φατέχ Roshn Saudi League 2025-26 16:45 COSMOTE SPORT 4 HD NBA on Fire 2025-26 Ε4 Μπάσκετ 17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League 2025/26 17:00 Novasports Start Φούλαμ – Σάντερλαντ Premier League 2025/26 17:00 Novasports 6HD Ισπανία – Γερμανία Davis Cup 2025 17:00 Novasports 5HD Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας Premier League 2025/26 17:00 Novasports 4HD Μπόρνμουθ - Γουέστ Χαμ Premier League 2025/26 17:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Μπρέντφορντ Premier League 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπέρμιγχαμ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship 2025-26 17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο La Liga EA Sports 2025/26 18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Καρδίτσα Stoiximan GBL 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Προμηθέας Stoiximan GBL 19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Γρανάδα - Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Γιουβέντους Serie A 2025-26 19:15 COSMOTE SPORT 7 HD Τρέντο – Τρεβίζο Lega Basket Serie A 2025-26 19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι Premier League 2025/26 19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός Stoiximan Super League 2025-26 19:30 Novasports 3HD Κολωνία - Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga 2025/26 19:30 Novasports 1HD Οσασούνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports 2025/26 19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χιλάλ - Αλ Φατέχ Roshn Saudi League 2025-26 19:45 Novasports 2HD Άγιαξ – Εξέλσιορ Eredivisie 2025/26 20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάρλοτ Χόρνετς - Λος Άντζελες Κλίπερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD UFC Fight Night 2025 Αρμάν Τσαρουκιάν - Νταν Χούκερ 20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Ατρόμητος Stoiximan Super League 2025-26 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Μίλων Volley League Ανδρών 2025-26 21:30 Novasports Start Ντάρμσταντ - Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2 2025/26 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Αταλάντα Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σεντ Μίρεν – Σέλτικ William Hill Scottish Premiership 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Oktagon 2025 80 (Γερμανία, Μόναχο) 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λανούς - Ατλέτικο Μινέιρο Copa Sudamericana 2025 00:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ορλάντο Μάτζικ - Νιου Γιορκ Νικς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 05:45 ANT1 / ΑΝΤ1+ Formula 1 2025 - Γκραν Πρι Λας Βέγκας Αγώνας

