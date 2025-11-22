GBL: Αποστολή στη Μύκονο ο Παναθηναϊκός AKTOR – Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (22/11)
Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την «100άρα» κόντρα στην Ντουμπάι στη Euroleague, αντιμετωπίζει τη Μύκονο, για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (22/11).
Με τέσσερις αγώνες ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής στην GBL.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την επιβλητική νίκη επί της Ντουμπάι στη Euroleague, αντιμετωπίζει τη νεοφώτιστη, αλλά άκρως αξιόμαχη Μύκονο.
Ο Ντίνος Μήτογλου απέχει 17 πόντους από το να προσπεράσει τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Γκάλη (1.586 πόντους), μπαίνοντας έτσι στο Top-10 των κορυφαίων σκόρερ του «τριφυλλιού» στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Αντίστοιχα, ο Κέντρικ Ναν θα βρεθεί στην πρώτη δεκάδα των ξένων σκόρερ, αν μπορέσει να σκοράρει 15 πόντους. Ο Αμερικανός θα ξεπεράσει τον Ιμπραΐμ Κουτλουάι, ο οποίος έχει 884 πόντους.
Από εκεί και πέρα, ο Κολοσσός υποδέχεται στη Ρόδο το Περιστέρι, ενώ ο Άρης φιλοξενεί τον Προμηθέας. Τέλος, ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καρδίτσα, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για το μέλλον του.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (22/11) στην GBL
- 16:00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι Betsson (ΕΡΤ Sports 1)
- 18:15 Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 18:15 Πανιώνιος – Καρδίτσα (ΕΡΤ Sports 1)
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (22/11)
11:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθλητικός Συκεών – Παναθηναϊκός
Α1 Basketball League Γυναικών
13:00
Novasports 6HD
Ισπανία – Γερμανία
Davis Cup 2025
13:30
Novasports Premier League
Premier League Kick-off
12η αγωνιστική
13:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός – Ρέα
Ποδόσφαιρο
14:00
Action 24
Ηρακλής – Καβάλα
Greek Super League 2 2025-2026
14:30
Novasports Premier League
Μπέρνλι – Τσέλσι
Premier League 2025/26
14:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Κόβεντρι - Γουέστ Μπρομ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
15:00
Novasports 6HD
Ισπανία – Γερμανία
Davis Cup 2025
15:00
Novasports 1HD
Αλαβές – Θέλτα
La Liga EA Sports 2025/26
16:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Ουντινέζε – Μπολόνια
Serie A 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Κάλιαρι – Τζένοα
Serie A 2025-26
16:00
ΕΡΤ Sports 1
Κολοσσός - Περιστέρι Betsson
Stoiximan GBL
16:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR
Stoiximan GBL
16:30
Novasports Extra 4
Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Extra 3
Χάιντενχαϊμ – Γκλάντμπαχ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Extra 2
Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Extra 1
Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Prime
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
16:30
Novasports 3HD
Μπάγερν Μονάχου – Φράιμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:40
COSMOTE SPORT 8 HD
Αλ Χιλάλ - Αλ Φατέχ
Roshn Saudi League 2025-26
16:45
COSMOTE SPORT 4 HD
NBA on Fire 2025-26 Ε4
Μπάσκετ
17:00
Novasports Premier League
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports Start
Φούλαμ – Σάντερλαντ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 6HD
Ισπανία – Γερμανία
Davis Cup 2025
17:00
Novasports 5HD
Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 4HD
Μπόρνμουθ - Γουέστ Χαμ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 2HD
Μπράιτον – Μπρέντφορντ
Premier League 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Μπέρμιγχαμ – Νόριτς
Sky Bet EFL Championship 2025-26
17:15
Novasports 1HD
Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο
La Liga EA Sports 2025/26
18:15
ΕΡΤ Sports 1
Πανιώνιος – Καρδίτσα
Stoiximan GBL
18:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Άρης Betsson – Προμηθέας
Stoiximan GBL
19:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Γρανάδα - Ρεάλ Μαδρίτης
ACB Liga Endesa 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Φιορεντίνα – Γιουβέντους
Serie A 2025-26
19:15
COSMOTE SPORT 7 HD
Τρέντο – Τρεβίζο
Lega Basket Serie A 2025-26
19:30
Novasports Premier League
Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 2025/26
19:30
Novasports Prime
Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός
Stoiximan Super League 2025-26
19:30
Novasports 3HD
Κολωνία - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Bundesliga 2025/26
19:30
Novasports 1HD
Οσασούνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ
La Liga EA Sports 2025/26
19:30
COSMOTE SPORT 5 HD
Αλ Χιλάλ - Αλ Φατέχ
Roshn Saudi League 2025-26
19:45
Novasports 2HD
Άγιαξ – Εξέλσιορ
Eredivisie 2025/26
20:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Σάρλοτ Χόρνετς - Λος Άντζελες Κλίπερς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
20:00
COSMOTE SPORT 6 HD
UFC Fight Night 2025
Αρμάν Τσαρουκιάν - Νταν Χούκερ
20:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Ολυμπιακός – Ατρόμητος
Stoiximan Super League 2025-26
20:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός – Μίλων
Volley League Ανδρών 2025-26
21:30
Novasports Start
Ντάρμσταντ - Γκρόιτερ Φιρτ
Bundesliga 2 2025/26
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Νάπολι – Αταλάντα
Serie A 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Σεντ Μίρεν – Σέλτικ
William Hill Scottish Premiership 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Oktagon 2025
80 (Γερμανία, Μόναχο)
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Λανούς - Ατλέτικο Μινέιρο
Copa Sudamericana 2025
00:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ορλάντο Μάτζικ - Νιου Γιορκ Νικς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
05:45
ANT1 / ΑΝΤ1+
Formula 1 2025 - Γκραν Πρι Λας Βέγκας
Αγώνας