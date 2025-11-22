GBL: Αποστολή στη Μύκονο ο Παναθηναϊκός AKTOR – Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (22/11)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την «100άρα» κόντρα στην Ντουμπάι στη Euroleague, αντιμετωπίζει τη Μύκονο, για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (22/11).

Ντίνος Μήτογλου - Κέντρικ Ναν
Με τέσσερις αγώνες ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής στην GBL.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την επιβλητική νίκη επί της Ντουμπάι στη Euroleague, αντιμετωπίζει τη νεοφώτιστη, αλλά άκρως αξιόμαχη Μύκονο.

Ο Ντίνος Μήτογλου απέχει 17 πόντους από το να προσπεράσει τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Γκάλη (1.586 πόντους), μπαίνοντας έτσι στο Top-10 των κορυφαίων σκόρερ του «τριφυλλιού» στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αντίστοιχα, ο Κέντρικ Ναν θα βρεθεί στην πρώτη δεκάδα των ξένων σκόρερ, αν μπορέσει να σκοράρει 15 πόντους. Ο Αμερικανός θα ξεπεράσει τον Ιμπραΐμ Κουτλουάι, ο οποίος έχει 884 πόντους.

Από εκεί και πέρα, ο Κολοσσός υποδέχεται στη Ρόδο το Περιστέρι, ενώ ο Άρης φιλοξενεί τον Προμηθέας. Τέλος, ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καρδίτσα, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για το μέλλον του.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (22/11) στην GBL

  • 16:00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι Betsson (ΕΡΤ Sports 1)
  • 18:15 Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 18:15 Πανιώνιος – Καρδίτσα (ΕΡΤ Sports 1)

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (22/11)

11:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθλητικός Συκεών – Παναθηναϊκός

Α1 Basketball League Γυναικών

13:00

Novasports 6HD

Ισπανία – Γερμανία

Davis Cup 2025

13:30

Novasports Premier League

Premier League Kick-off

12η αγωνιστική

13:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – Ρέα

Ποδόσφαιρο

14:00

Action 24

Ηρακλής – Καβάλα

Greek Super League 2 2025-2026

14:30

Novasports Premier League

Μπέρνλι – Τσέλσι

Premier League 2025/26

14:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Κόβεντρι - Γουέστ Μπρομ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

15:00

Novasports 6HD

Ισπανία – Γερμανία

Davis Cup 2025

15:00

Novasports 1HD

Αλαβές – Θέλτα

La Liga EA Sports 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ουντινέζε – Μπολόνια

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Κάλιαρι – Τζένοα

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ Sports 1

Κολοσσός - Περιστέρι Betsson

Stoiximan GBL

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR

Stoiximan GBL

16:30

Novasports Extra 4

Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 3

Χάιντενχαϊμ – Γκλάντμπαχ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 2

Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 1

Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports 3HD

Μπάγερν Μονάχου – Φράιμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:40

COSMOTE SPORT 8 HD

Αλ Χιλάλ - Αλ Φατέχ

Roshn Saudi League 2025-26

16:45

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA on Fire 2025-26 Ε4

Μπάσκετ

17:00

Novasports Premier League

Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Φούλαμ – Σάντερλαντ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 6HD

Ισπανία – Γερμανία

Davis Cup 2025

17:00

Novasports 5HD

Γουλβς - Κρίσταλ Πάλας

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 4HD

Μπόρνμουθ - Γουέστ Χαμ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 2HD

Μπράιτον – Μπρέντφορντ

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Μπέρμιγχαμ – Νόριτς

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο

La Liga EA Sports 2025/26

18:15

ΕΡΤ Sports 1

Πανιώνιος – Καρδίτσα

Stoiximan GBL

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Άρης Betsson – Προμηθέας

Stoiximan GBL

19:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Γρανάδα - Ρεάλ Μαδρίτης

ACB Liga Endesa 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Φιορεντίνα – Γιουβέντους

Serie A 2025-26

19:15

COSMOTE SPORT 7 HD

Τρέντο – Τρεβίζο

Lega Basket Serie A 2025-26

19:30

Novasports Premier League

Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι

Premier League 2025/26

19:30

Novasports Prime

Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

Novasports 3HD

Κολωνία - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Bundesliga 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Οσασούνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Αλ Χιλάλ - Αλ Φατέχ

Roshn Saudi League 2025-26

19:45

Novasports 2HD

Άγιαξ – Εξέλσιορ

Eredivisie 2025/26

20:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Σάρλοτ Χόρνετς - Λος Άντζελες Κλίπερς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

20:00

COSMOTE SPORT 6 HD

UFC Fight Night 2025

Αρμάν Τσαρουκιάν - Νταν Χούκερ

20:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Stoiximan Super League 2025-26

20:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – Μίλων

Volley League Ανδρών 2025-26

21:30

Novasports Start

Ντάρμσταντ - Γκρόιτερ Φιρτ

Bundesliga 2 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Νάπολι – Αταλάντα

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Σεντ Μίρεν – Σέλτικ

William Hill Scottish Premiership 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Oktagon 2025

80 (Γερμανία, Μόναχο)

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Λανούς - Ατλέτικο Μινέιρο

Copa Sudamericana 2025

00:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ορλάντο Μάτζικ - Νιου Γιορκ Νικς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

05:45

ANT1 / ΑΝΤ1+

Formula 1 2025 - Γκραν Πρι Λας Βέγκας

Αγώνας

