Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι 103-82: Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για να τη διαλύσει

Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό να σκορπίσει στους πέντε... ανέμους τη Ντουμπάι και να πάρει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, φτάνοντας στο 8-4.

Γιάννης Κουβόπουλος

Ενας απολαυστικός Παναθηναϊκός κατάφερε μέσα σε πέντε λεπτά να διαλύσει την Ντουμπάι με 103-82, να πάρει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, να φτάσει στο 8-4 και να δείξει ότι βρίσκεται σε μια... εξαιρετική κατάσταση.

Οι "πράσινοι" για 25 λεπτά μπορεί να ήταν πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό, αλλά ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για τους Κώστα Σλούκα, Τζέριαν Γκραντ και Κέντρικ Ναν να... τελειώσουν την αντίπαλό τους. ο ναν ήταν πρώτος σκκόρερ της ομάδας με 22 πόντους, αλλά οι κομβικότεροι όλων ήταν οι Σλούκας και Γκραντ που άλλαξαν το.. τσιπάκι, δίνοντας την νίκη στην ομάδα τους. Εξαιρετική εμφάνιση και πάλι από τον Κένεθ Φαρίντ ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας που φώναζε ρυθμικά το όνομά του.

Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού ήταν φανερό ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε συγκέντρωση. Είχε το μυαλό του αλλού. Κάτι που φαινόταν πεντακάθαρα στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Οι “πράσινοι” είχαν μεγάλο πρόβλημα στη πικ εντ ρολ άμυνα τους κάτι που προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί η Ντουμπάϊ. Με τον Ράιτ να τρέχει και τον Αμπάς να σκοράρει οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 9-11 στο πρώτο τετράλεπτο και κάπου εκεί άρχισε να ανεβάζει στροφές ο Όσμαν. Ο Τούρκος με την απόδοση του προσπάθησε να αφυπνίσει τους συμπαίκτες του αλλά οι “πράσινοι” συνέχιζαν να είναι νωθροί. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και σε μία ακόμα άμυνα του Κέντρικ Ναν ο οποίος έδωσε τον διάδρομο στον Αμπάς και εκείνος με γκολ φάουλ έκανε το 14-17.

Νέος τραυματισμός για τον Όσμαν

Μέσα σε όλα ο Παναθηναϊκός είχε να διαχειριστεί και μία ιδιαιτέρως… περίεργη διαιτησία η οποία είχε ξεκάθαρα διαφορετικά κριτήρια. Είναι χαρακτηριστικό πως στο τέλος του πρώτου μέρους οι φιλοξενούμενοι είχαν 14 βολές, ενώ ο Παναθηναϊκός μόλις έξι. Τα περίεργα σφύριγμα των διαιτητών και κυρίως αυτά που δε σφύριζαν “οδήγησαν” στην έκρηξη του Εργκίν Αταμάν ο οποίος δέχθηκε τεχνική ποινή και το Ντουμπάϊ προηγήθηκε με 16-22. Κάπου εκεί τραυματίστηκε και ο Τσέντι Όσμαν ο οποίο γύρισε τον αστράγαλο του και πέρασε εκτός, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε και πήγε στα αποδυτήρια για να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο. Παρά το κακό momentum ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο και με σερί 7-2 “έκλεισε” το δεκάλεπτο προηγούμενος με 25-24.

Σφυρίγματα επιεικώς… περίεργα

Η διαιτησία συνέχισε να κάνει τα δικά της, επιτρέποντας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στους φιλοξενούμενους να υπερβαίνουν τα όρια του φάουλ στην άμυνα τους με τον Αβράμοβιτς να ξεπερνάει πολλές φορές τα όρια. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 27-24 αλλά αυτό δεν έλεγε απολύτως τίποτα μιας και οι “πράσινοι” δε μπορούσαν να βρουν τρόπο να λειτουργήσουν στην άμυνα. Οι διαιτητές μετά τα δύο φάουλ του Κέντρικ Ναν χρεώσαν με τρίτο φάουλ και τον Χουάντσο, με τον Μπέρτανς να παίρνει τρεις βολές και να γίνει προβάδισμα στην ομάδα του με 27-28, λίγο πριν τη συμπλήρωση 15 λεπτών αγώνα.

Η άνοδος του Καμπενγκέλε και η άρνηση των “πράσινων” να παίξουν άμυνα

Τη στιγμή που ο Κένεθ Φαρίντ μοίραζε τη μία τάπα μετά την άλλη, ο Καμπενγκέλε “ζεσταινόταν”. Ο σέντερ των φιλοξενούμενων έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και έκανε όλη τη ζημιά στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως κυρίως μέσω των Σλούκα και Φαρίντ έμενε κοντά στο σκορ. Ο Καμπενγκέλε “έκλεισε” το πρώτο μέρος με 14 πόντους (όσους έχει μέσο όρο ανά ματς) και 3 ριμπάουντ, ενώ η τελευταία φάση του ημιχρόνου ήταν η εικόνα του πρώτου εικοσάλεπτου. 1.3 δεύτερα πριν το τέλος ο Παναθηναϊκός στις βολές με τον Σλούκα. Ο αρχηγός του “τριφυλλιού” με δύο στις δύο κάνει το 45-46, αλλά δεν πολύ… ψήθηκαν να παίξουν άμυνα και με μία μακρινή πάσα και λέι απ πρόλαβαν να φάνε καλάθι και το ημίχρονο να ολοκληρωθεί με σκορ 45-48.

Ο έλεγχος στη Ντουμπάι

Και στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στην άμυνα, με τον Καμπεγκέλε από την μία να συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα και από την άλλη ο Πετρούσεφ να μην αντιμετωπίζει κανένα θέμα από την άμυνα του Ντίνου Μήτογλου και να πετυχαίνει εύκολα καλάθια. Το ότι η Ντουμπάϊ δεν ξέφευγε στο σκορ έχει να κάνει με το ότι ο Κέντρικ Ναν είχε ξεκινήσει να “ζεσταίνεται” ακή με σερί δικούς του πόντους αλλά και τρίποντο από τον Σορτς το σκορ ήταν στο 59-61, 3:50 πριν το τέλος.

Ξέσπασμα από τα λίγα

Η συνέχεια ήταν παντελώς διαφορετική για τον Παναθηναϊκό καθώς ο Σλούκας το… πήρε πάνω του και σε συνδυασμό με καλές άμυνες του “τριφυλλιού” το… τσιπάκι άλλαξε. Σερί 9-0 για τον Παναθηναϊκό και οι “πράσινοι” δύο λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου προηγήθηκαν με 68-61 με 5 πόντους από τον Σλούκα, ο οποίος ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Το σερί του Παναθηναϊκού έφτασε το 16-1 με buzzer beater του Κέντρικ Ναν και τον Παναθηναϊκό να έχει στα… σχοινιά τους αντιπάλους του.

Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να είναι εξαιρετικός, συνέχιζε να είναι εκρηκτικός και φτάνοντας το σερί του στο 26-1, προηγήθηκε με 85-62, αφήνοντας ουσιαστικά την Ντουμπάϊ χωρίς καλάθι για σχεδόν 6 ολόκληρα αγωνιστικά λεπτά. Το παιχνίδι είχε ολοκληρωθεί, ο Παναθηναϊκός έκανε ότι ήθελε στο παρκέ με τους Γκραντ και Ναν να είναι εντυπωσιακοί και 2:59 πριν το τέλος ο Γιούριτσα Γκόλεματς πήρε τάιμ άουτ με το σκορ στο 99-75 για να συμμαζέψει ότι… προλάβαινε, αλλά... μάταια.

Τα Δεκάλεπτα: 25-24, 45-48, 75-62, 103-82

