Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι: Πλήγμα με Μπέικον που μένει εκτός από τον αγώνα της Euroleague

Με τους χειρότερους οιωνούς ξεκινάει για την Ντουμπάι η αποψινή αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς όπως έγινε γνωστό η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ντουέιν Μπέικον.

Ο Αμερικανός φόργουορντ χτύπησε τον αντίχειρά του στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας του και αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα (σπάσιμο), το οποίο θα τον αφήσει εκτός δράσης για το επόμενο διάστημα.



Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η Ντουμπάι στην ανακοίνωσή της η επιστροφή του στα γήπεδα θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του.

Medical Update



Dwayne Bacon has been diagnosed with a fracture of his right thumb.



His return to the court will depend on his recovery progress and the evaluation of the medical staff. pic.twitter.com/pmH0Z7uPdX — Dubai Basketball (@dubaibasket) November 20, 2025

