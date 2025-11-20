Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι: Να συνεχίσει το σερί με «όπλο» το Telekom Center

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ομάδα των ΗΑΕ ψάχνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, με τον Εργκίν Αταμάν να μην υπολογίζει στους Ομέρ Γιούρτσεβεν και Βασίλη Τολιόπουλο.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
Μετά από μια δύσκολη περίοδο, με τέσσερις συνεχόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις, η οποία ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει «σπίτι» του, πιο δυνατός, πιο έτοιμος και πιο αποφασισμένος να διευρύνει το νικηφόρο σερί του.

Οι «πράσινοι» μετά από τις τέσσερις συνεχόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις έχουν μπροστά τους μια τριάδα αγώνων στο Telekom Center και θέλουν να την εκμεταλλευτούν στο ακέραιο, έτσι ώστε να φτάσουν το 5-0 και συνολικά το 7-4 και να αναρριχηθούν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογικής κατάταξης.

Αρχής γενομένης από την αποψινή αναμέτρηση κόντρα στην Ντουμπάι. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκολέματς έχει έρθει στην Αθήνα για να κάνει τη… zημιά, ούσα στην 13η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 5-6 και δείχνοντας πολύ… επικίνδυνη. Η ομάδα των ΗΑΕ έχει βάθος, έχει ποιότητα, έχει παίκτες με εμπειρία και αν ο Παναθηναϊκός κάνει το λάθος να την υποτιμήσει, ή να μείνει στα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα σε Παρίσι και Μαδρίτη, τότε θα βάλει τον εαυτό του σε πολύ δύσκολη θέση.

Από τη μεριά του ο Εργκίν Αταμάν φυσικά και δε μπορεί να υπολογίζει στους Ματίας Λεσόρ και Ρισόν Χολμς, ενώ απόντες θα είναι και οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Τούρκος σέντερ έχει πάρει τον δρόμο της… επιστροφής στην αγωνιστική δράση και είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για την αναμέτρηση με την Παρτιζάν, ενώ μετά τη διακοπή για τα «παράθυρα» των Εθνικών αναμένεται να επιστρέψει ο Έλληνας παίκτης.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ρέιν Περάντι (Εσθονία), και Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία), με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 και την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η 12η αγωνιστική της Euroleague

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

  • Βιλερμπάν - Μονακό 52-84

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

  • 19:30 Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα Novasports5
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι Novasports Prime
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Start
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ζάλγκιρις Novasports4

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

  • 21:15 Ολυμπιακός - Παρί Novasports Prime
  • 21:30 Παρτίζαν - Φενέρμπαχτσε Novasports4
  • 21:30 Μπασκόνια - Μπάγερν Novasports5
  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Novasports Start
  • 22:00 Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας Novasports2

Η βαθμολογία

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
  2. Ερυθρός Αστέρας 8-3
  3. Ζαλγκίρις Κάουνας 7-4
  4. Ολυμπιακός 7-4
  5. Παναθηναϊκός 7-4
  6. Μπαρτσελόνα 7-4
  7. Μονακό 7-5
  8. Αρμάνι Μιλάνο 6-5
  9. Βαλένθια 6-5
  10. Φενερμπαχτσέ 6-5
  11. Ρεάλ Μαδρίτης 5-6
  12. Παρί 5-6
  13. Ντουμπάι 5-6
  14. Βίρτους Μπολόνια 5-6
  15. Μπάγερν Μονάχου 5-6
  16. Αναντολού Εφές 4-7
  17. Παρτιζάν 4-7
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
  19. Μπασκόνια 3-8
  20. Βιλερμπάν 3-9

