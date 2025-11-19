Σορτς: «Ότι είπαμε με τον Αταμάν θα μείνει μεταξύ μας»

Ένας από τους λόγους της αγωνιστικής ανόδου του Παναθηναϊκού στα τελευταία παιχνίδια, είναι η ξεκάθαρη αγωνιστική βελτίωση του Τι Τζέι Σορτς.

Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» έχει βρει ρόλο, έχει βρει... χώρο, έχει βρει χημεία και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο παιχνίδι του.

Ο Σορτς μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με την Ντουμπάι, αλλά και για το τετ α τετ που είχε με τον Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά δήλωσε:

Για την κουβέντα με τον Αταμάν: «Θα μείνει ιδιωτικό. Είχαμε μία συνάντηση, πήγα στο γραφείο του. Μιλήσαμε για μπασκετικά πράγματα».

Για την αγωνιστική του άνοδο: «Η ενέργεια είναι καλή. Είχαμε δύο καλές ημέρες προπονήσεις. Θέλουμε να συνεχίσουμε με το μομέντουμ που έχουμε χτίσει από την τελευταία διπλή εβδομάδα. Όταν μπορώ να συνεισφέρω ωθεί την αυτοπεποίθησή μου. Ελπίζω να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα και να βρίσκω τρόπους να είμαι επιτυχημένος όσο είμαι στο παρκέ. Δεν υπάρχει μυστικό, το μυστικό είναι η δουλειά μου κάνουμε κάθε ημέρα. Δεν έχω μυστική συνταγή».

Για την προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ: «Βοηθάει πολύ, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Δίνει σε όλους λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση. Έχει δώσει μεγάλη βοήθεια στην ομάδα γενικότερα».

