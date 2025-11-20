Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Οσμάν και πάει για εξετάσεις

Δεν λέει να ησυχάσει το «τριφύλλι», που την στιγμή που έχει 4 παίκτες εκτός έχασε και τον Όσμαν με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο.

Ο Τούρκος άσος χτύπησε προς τα τέλη της πρώτης περιόδου κι αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για διάστρεμμα, με τον Όσμαν να πηγαίνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δείξουν και το μέγεθος του προβλήματος κι αν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Παρτιζάν (25/11, 21:15) που έρχεται.

