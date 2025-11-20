Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Οσμάν, έφυγε για τα αποδυτήρια πριν το τέλος της πρώτης περιόδου
Ο Τσεντί Οσμάν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της αναμέτρησης Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέος «πονοκέφαλος» για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είδε τον Οσμάν να γυρίζει το πόδι του, έπειτα από προσπάθεια στην οποία κέρδισε φάουλ.
Ο Τούρκος, μολονότι έδειχνε να πονάει, εκτέλεσε και ευστόχησε σε δύο βολές, αλλά αμέσως μετά κάθισε στον πάγκο.
Στη συνέχεια αποχώρησε για τα αποδυτήρια με τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου, καθώς δεν ήταν σε θέση να πατήσει το πόδι του.
Πλέον, απομένει να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του, με τις πιθανότητες να επιστρέψει στο παιχνίδι να θεωρούνται ελάχιστες.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Πτώμα ξεβράστηκε στην Παλαιόχωρα
21:10 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Ο Νίκος Τζουρούδης σε πρώτο πλάνο για τη θέση του γιατρού στην «Ένωση»
11:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ
21:23 ∙ LIFESTYLE