Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Οσμάν, έφυγε για τα αποδυτήρια πριν το τέλος της πρώτης περιόδου

Νέος «πονοκέφαλος» για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είδε τον Οσμάν να γυρίζει το πόδι του, έπειτα από προσπάθεια στην οποία κέρδισε φάουλ.

Ο Τούρκος, μολονότι έδειχνε να πονάει, εκτέλεσε και ευστόχησε σε δύο βολές, αλλά αμέσως μετά κάθισε στον πάγκο.

Στη συνέχεια αποχώρησε για τα αποδυτήρια με τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου, καθώς δεν ήταν σε θέση να πατήσει το πόδι του.

Πλέον, απομένει να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του, με τις πιθανότητες να επιστρέψει στο παιχνίδι να θεωρούνται ελάχιστες.

Διαβάστε επίσης