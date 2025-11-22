Βαθμολογία EuroLeague: Μαζί στην τετράδα και το 8-4 ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός

Στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της EuroLeague βρίσκονται Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν την Πέμπτη (20/11) της Ντουμπάι με 103-82, ενώ οι Πειραιώτες έκαμψαν στο τέλος την αντίσταση της Παρί με 98-86 και πλέον βρίσκονται στο 8-4.

Μεγάλη νίκη σημείωσε η Φενέρ στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να κερδίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στην Βιτόρια η Μπασκόνια επικράτησε εύκολα της Μπάγερν, ενώ εντός έδρας νίκη σημείωσε και η Βίρτους απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τέλος, η Βαλένθια πήρε το θρίλερ με τον Ερυθρό Αστέρα και άφησε μόνη πρώτη τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Τετάρτη 19/11

Βιλερμπάν - Μονακό 52-84

Πέμπτη 20/11

Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα 74-73

Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι BC 103-82

Αρμάνι Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105

Ρεάλ Μαδρίτης - Ζαλγκίρις Κάουνας 100-99

Παρασκευή 21/11

Ολυμπιακός - Παρί 98-86

Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-89

Παρτιζάν - Φενερμπαχτσέ 87-99

Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου 95-73

Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας 76-73

Η βαθμολογία:

1) Χάποελ Τελ Αβίβ 9-3

2) Ολυμπιακός 8-4

3) Ερυθρός Αστέρας 8-4

4) Παναθηναϊκός AKTOR 8-4

5) Ζαλγκίρις Κάουνας 7-5

6) Μονακό 7-5

7) Βαλένθια 7-5

8) Φενερμπαχτσέ 7-5

9) Μπαρτσελόνα 7-5

10) Ρεάλ Μαδρίτης 6-6

11) Αρμάνι Μιλάνο 6-6

12) Βίρτους Μπολόνια 6-6

13) Παρί 5-7

14) Ντουμπάι BC 5-7

15) Αναντολού Εφές 5-7

16) Μπάγερν Μονάχου 5-7

17) Μπασκόνια 4-8

18) Παρτιζάν 4-8

19) Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9

20) Βιλερμπάν 3-9

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Τρίτη 25/11

18:00 Ντουμπάι BC - Παρί

19:45 Φενερμπαχτσέ - Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπασκόνια

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν

21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 26/11

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο

20:30 Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός

20:30 Μονακό - Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν