Βαθμολογία EuroLeague: Μαζί στην τετράδα και το 8-4 ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός

Δείτε τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague και πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία.

Βαθμολογία EuroLeague: Μαζί στην τετράδα και το 8-4 ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της EuroLeague βρίσκονται Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν την Πέμπτη (20/11) της Ντουμπάι με 103-82, ενώ οι Πειραιώτες έκαμψαν στο τέλος την αντίσταση της Παρί με 98-86 και πλέον βρίσκονται στο 8-4.

Μεγάλη νίκη σημείωσε η Φενέρ στο Βελιγράδι επί της Παρτίζαν με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να κερδίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στην Βιτόρια η Μπασκόνια επικράτησε εύκολα της Μπάγερν, ενώ εντός έδρας νίκη σημείωσε και η Βίρτους απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τέλος, η Βαλένθια πήρε το θρίλερ με τον Ερυθρό Αστέρα και άφησε μόνη πρώτη τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Τετάρτη 19/11
Βιλερμπάν - Μονακό 52-84

Πέμπτη 20/11
Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα 74-73
Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι BC 103-82
Αρμάνι Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105
Ρεάλ Μαδρίτης - Ζαλγκίρις Κάουνας 100-99

Παρασκευή 21/11
Ολυμπιακός - Παρί 98-86
Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-89
Παρτιζάν - Φενερμπαχτσέ 87-99
Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου 95-73
Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας 76-73

Η βαθμολογία:

1) Χάποελ Τελ Αβίβ 9-3
2) Ολυμπιακός 8-4
3) Ερυθρός Αστέρας 8-4
4) Παναθηναϊκός AKTOR 8-4
5) Ζαλγκίρις Κάουνας 7-5
6) Μονακό 7-5
7) Βαλένθια 7-5
8) Φενερμπαχτσέ 7-5
9) Μπαρτσελόνα 7-5
10) Ρεάλ Μαδρίτης 6-6
11) Αρμάνι Μιλάνο 6-6
12) Βίρτους Μπολόνια 6-6
13) Παρί 5-7
14) Ντουμπάι BC 5-7
15) Αναντολού Εφές 5-7
16) Μπάγερν Μονάχου 5-7
17) Μπασκόνια 4-8
18) Παρτιζάν 4-8
19) Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9
20) Βιλερμπάν 3-9

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Τρίτη 25/11
18:00 Ντουμπάι BC - Παρί
19:45 Φενερμπαχτσέ - Βίρτους Μπολόνια
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπασκόνια
20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν
21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 26/11
19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
20:30 Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός
20:30 Μονακό - Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν

