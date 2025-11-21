Αποθέωση για Παναθηναϊκό στη Μύκονο (vid)

Στη Μύκονο βρίκσκεται εδώ και λίγη ώρα η αποστολή του Παναθηναϊκού, εν όψει της αυριανής (16:00) αναμέτρησης με την ομάδα του νησιού.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν πρόλαβε να πάρει... ανάσες, μετά τη μεγάλη χθεσινοβραδινή νίκη επί της Ντουμπάι, καθώς σήμερα το μεσημέρι "πέταξε" για το νησί των ανέμων.

Πέραν των γνψστών απουσιών, ο Εργκίν Αταμάν δε θα έχει στη διάθεσή του και τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό του αστράγαλο, κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης και έχει ξεκινήσει ήδη θεραπείες.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται συνεχώς, ενώ ακόμα δεν είναι γνωστό το πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση.

Εν τω μεταξύ την ασποστολή του Παναθηναϊκού υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου πάνω από 100 φίλοι της ομάδας.

Στην πελιοψηφία τους παιδιά με πλούζες του Παναθηναϊκού τα οποία είχαν την ευκαιρία να βγουν φωτογραφίες με τους παίκτες της ομάδας και να πάρουν πολλά αυτόγραφα.