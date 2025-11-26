Euroleague, Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στο Βελιγράδι - Το πρόγραμμα

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) στις 20:30 στη Belgrade Arena απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Newsbomb

Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός
Κρίσιμη αναμέτρηση για τους Πειραιώτες στο Βελιγράδι
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μοναδικό ζητούμενο για τους Πειραιώτες είναι η νίκη που θα τους διατηρήσει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν σε ένα… φιλικό περιβάλλον, λόγω των σχέσεων των δύο συλλόγων.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις σημαντικές απουσίες. Οι τραυματίες Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ έμειναν στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την αποθεραπεία τους, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Στον αντίποδα, ο Σάσα Ομπράντοβιτς βλέπει σχεδόν όλους τους παίκτες του ετοιμοπόλεμους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Νταβίντοβατς, που δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και θα απουσιάσει από το ματς του Βελιγραδίου.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

  • Ντουμπάι – Παρί 90-89
  • Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75
  • Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 82-67
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν 91-69
  • Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-64

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

  • 19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
  • 20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Novasports Prime
  • 20:30 Μονακό – Αναντολού Εφές Novasports4
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Novasports5

Η βαθμολογία

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4
  2. Παναθηναϊκός 9-4
  3. Ερυθρός Αστέρας 8-4
  4. Ολυμπιακός 8-4
  5. Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
  6. Φενερμπαχτσέ 8-5
  7. Βαλένθια 8-5
  8. Μπαρτσελόνα 7-5
  9. Μονακό 7-5
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
  11. Αρμάνι Μιλάνο 6-6
  12. Βίρτους Μπολόνια 6-7
  13. Ντουμπάι 6-7
  14. Αναντολού Εφές 5-7
  15. Παρί 5-8
  16. Μπάγερν Μονάχου 5-8
  17. Παρτιζάν 4-9
  18. Μπασκόνια 4-9
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9
  20. Βιλερμπάν 3-9

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:23ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία βασίζεται σε ρωσικό έγγραφο

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πήγε στην εξεταστική επιτροπή η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

10:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στο Βελιγράδι - Το πρόγραμμα

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιστορική συμφωνία ΣΕΒ-ΓΣΕΕ για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Ανακοινώσεις από τη Νίκη Κεραμέως

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adele: Πότε θα χτυπήσει την Αττική - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για τη δεύτερη φάση

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τελετή βράβευσης 250 εθελοντών αιμοδοτών στη Βουλή των Ελλήνων

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκυφτή και βλοσυρή η 46χρονη δολοφόνος της πεθεράς της στον Εισαγγελέα της Σαλαμίνας

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Την απέλυσαν για ένα κομμάτι τυρί: Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε το σούπερ μάρκετ

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: Εμφανίστηκε με στολή παραλλαγής και σπαθί στο χέρι - «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή αυτής της ευλογημένης Γης»

09:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 47χρονος προσποιούνταν ότι πονάει για να θωπεύει ανήλικα αγόρια

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγνωστος έριξε κροτίδα σε σχολείο - 12χρονος μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Πώς ήταν ο κόσμος την τελευταία φορά που συναντήθηκαν

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan LEAF: Πώς γεννήθηκε το ηλεκτρικό που θέλει να κερδίσει την Ευρώπη

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Αναχρονισμός να παραμένει κλειστή η Θεολογική Σχολή της Χάλκης επί πέντε δεκαετίες

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Διάταγμα για τον «εκρωσισμό» των κατεχόμενων περιοχών της Ουκρανίας υπέγραψε ο Πούτιν

09:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Τιτανομαχία» στο Λονδίνο, σκληρή «μάχη» στη Μαδρίτη - Το πρόγραμμα

09:30ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ούτε ένα ευρώ δεν έχει γυρίσει στα ταμεία του παρά τις δεσμεύσεις περιουσιών

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Θα συναντηθεί με Πούτιν-Ζελένσκι μόνο στα τελικά στάδια της ειρηνευτικής συμφωνίας

09:25Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Το βιβλίο Τσίπρα υπενθυμίζει ποια δύναμη μπορεί να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών, λένε στο Μαξίμου

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ευρείας κλίμακας επιχείρηση των IDF στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δραματικές εξελίξεις - Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης που δολοφόνησε τη μητέρα του

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

08:28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητό τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις Newsbomb για το έγκλημα στη Σαλαμίνα: «Ήταν σαν να είχε μπει ο δαίμονας μέσα της, είχε το βλέμμα της Πισπιρίγκου»

08:38LIFESTYLE

Τραγουδιστής υπέστη σεξουαλική παρενόχληση επί σκηνής - Θαυμάστρια του θώπευσε τον καβάλο - Βίντεο

07:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Να προσέχετε τη νύφη μου» - Τα προφητικά λόγια της 75χρονης πριν τη δολοφονία

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιστορική συμφωνία ΣΕΒ-ΓΣΕΕ για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Ανακοινώσεις από τη Νίκη Κεραμέως

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκυφτή και βλοσυρή η 46χρονη δολοφόνος της πεθεράς της στον Εισαγγελέα της Σαλαμίνας

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Χτύπησε» και στον Πειραιά ο «δράκος» του Αλίμου - Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛΑΣ

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο διάλογος Γουίτκοφ - Ουσάκοφ που «γέννησε» το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία -

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική οργάνωση η Μουσουλμανική Αδελφότητα: Η δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι του Ερντογάν και του Κατάρ- Η εμπλοκή του κινήματος MAGA

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου: Είναι κατάμαυρο, πιθανόν «εξωγήινης» προέλευσης με τιμη πώλησης από 12 εκατ. - Ο τεχνίτης που το λάξεψε μιλά στο Newsbomb

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 46χρονη φεύγει από το σπίτι μετά τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πότε θα χτυπήσει η «Adel» την Αττική

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η «Ιθάκη» και ο τυχερός Μητσοτάκης, ο Μαρινάκης που πείστηκε, ο Νίκος ο… σιωπηλός, τα κόκκινα γυαλιά του κόκκινου Πάνου, έχουν πιάσει αγκαζέ την Κίμπερλι, η Ελευσίνα χωράει και το ταμείο των σούπερ μάρκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ