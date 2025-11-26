Euroleague, Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στο Βελιγράδι - Το πρόγραμμα

Μοναδικό ζητούμενο για τους Πειραιώτες είναι η νίκη που θα τους διατηρήσει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν σε ένα… φιλικό περιβάλλον, λόγω των σχέσεων των δύο συλλόγων.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις σημαντικές απουσίες. Οι τραυματίες Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ έμειναν στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την αποθεραπεία τους, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Στον αντίποδα, ο Σάσα Ομπράντοβιτς βλέπει σχεδόν όλους τους παίκτες του ετοιμοπόλεμους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Νταβίντοβατς, που δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και θα απουσιάσει από το ματς του Βελιγραδίου.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Ντουμπάι – Παρί 90-89

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75

Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 82-67

Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν 91-69

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-64

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Novasports Prime

20:30 Μονακό – Αναντολού Εφές Novasports4

21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Novasports5

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4 Παναθηναϊκός 9-4 Ερυθρός Αστέρας 8-4 Ολυμπιακός 8-4 Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5 Φενερμπαχτσέ 8-5 Βαλένθια 8-5 Μπαρτσελόνα 7-5 Μονακό 7-5 Ρεάλ Μαδρίτης 7-6 Αρμάνι Μιλάνο 6-6 Βίρτους Μπολόνια 6-7 Ντουμπάι 6-7 Αναντολού Εφές 5-7 Παρί 5-8 Μπάγερν Μονάχου 5-8 Παρτιζάν 4-9 Μπασκόνια 4-9 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9 Βιλερμπάν 3-9

