«Λατρεία» για Παναθηναϊκό, «Λάβα» στο Φάληρο - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (26/11).
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην κορυφή της Euroleague φιγουράρει πλέον ο Παναθηναϊκός AKTOR καθώς διέλυσε την Παρτιζάν στο «Telekom Center Athens» το βράδυ της Τρίτης (25/11) παίρνοντας τη νίκη 91-69 και προκαλεί «Λατρεία».
Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League και το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι ηφαίστειο που θα… εξαπολύει «Λάβα», τη στιγμή που ο Ρότα παρέμεινε «Μονομάχος» στην ΑΕΚ.
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:39 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ένοπλες Δυνάμεις: Αυτές είναι οι αυξήσεις που θα δουν οι στρατιωτικοί
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ποδηλάτης πήδηξε μέσα από δύο κινούμενα αυτόνομα φορτηγά
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ