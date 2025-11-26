Αταμάν: «Μπορούμε να παίξουμε άμυνα, πρέπει να βελτιώσουμε την συγκέντρωσή μας»

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκός – Παρτιζαν, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και σκορπάει μπασκετικό τρόμο σε όλη την Ευρώπη, καθώς έφτασε στην τέταρτη σερί νίκη του διασύροντας την Παρτιζάν με 91-69.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» στάθηκε στην άμυνα που έπαιξε η ομάδα του, υπογραμμίζοντας ότι η άφιξη του Κένεθ Φαρίντ την «ξεκλείδωσε», ενώ επεσήμανε ότι οι «πράσινοι» θα πρέπει να βελτιώσουν τη συγκέντρωση τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου:

«Η Παρτιζάν ξεκίνησε πολύ καλά το ματς. Ειδικά στην πρώτη περίοδο είχαμε πολλά προβλήματα στην άμυνα με το PnR, σκόραραν πολλούς πόντους στο ζωγραφιστό και με άλεϊ-ουπ. Στην αρχή είχαμε πρόβλημα. Στην δεύτερη περίοδο αλλάξαμε την άμυνα, παίξαμε με αλλαγές και λειτούργησε απόψε. Ελέγξαμε το PnR και επιθετικά χρησιμοποιήσαμε καλά στον Σλούκα, οργάνωσε το ματς και κρατήσαμε τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το ημίχρονο. Η τρίτη περίοδος ήταν η καλύτερη για εμάς, κάναμε σερί 25-0 με τρομερή άμυνα και aggressivity κλείσαμε το ζωγραφιστό, δεν κάναμε τα λάθη που κάναμε στην πρώτη περίοδο. Επιθετικά με τους Σλούκα και Ναν... Έπαιξαν εξαιρετικά. Ο Σλούκας έλεγξε τον αγώνα, μοίρασε καλά την μπάλα και ο Ναν σκόραρε στα πιο σημαντικά σημεία του αγώνα όταν πήραμε τη διαφορά. Όλοι προσέφεραν κάτι. Όσοι έπαιξαν προσέφεραν. Είχαμε 44 ριμπάουντ που δείχνει aggressivity και 25 ασίστ που δείχνει το ομαδικό πνεύμα στην επίθεση».

Για το πόσο ικανοποιημένος είναι από την άμυνα και το τι μπορεί να διορθώσει στη συνέχεια: «Υπάρχει μία πραγματικότητα πως μετά την άφιξη του Φαρίντ το aggressivity στην άμυνα και η αμυντική μας στρατηγική άρχισα να λειτουργεί. Στα τελευταία τέσσερα ματς που κερδίσαμε, σε μερικά κομμάτια παίξαμε πολύ καλή και aggressive άμυνα. Αποκτάμε αυτοπεποίθηση γιατί όταν παίζουμε καλή άμυνα παίζουμε με αυτοπεποίθηση στην επίθεση. Στην αρχή του ματς ήμουν πολύ νευριασμένος για την άμυνα, ήταν άθλια. Στην τρίτη περίοδο ήταν τέλεια. Αυτό δείχνει πως έχουμε την ικανότητα να παίξουμε άμυνα, πρέπει να βελτιώσουμε την συγκέντρωσή μας στα επόμενα ματς, ειδικά στην αρχή του αγώνα».

Για τον Κένεθ Φαρίντ και αν ήταν αυτό που έλειπε από την ομάδα: «Ο Φαρίντ είναι σέντερ και για εμάς, στο σύστημά μας, ο σέντερ είναι ο τερματοφύλακας. Πριν τον Φαρίντ παίξαμε καλά παιχνίδια με τον Χολμς και τον Γιούρτσεβεν, πολλά καλά ματς που κερδίσαμε. Υπάρχει μία περίοδο που παίξαμε χωρίς σέντερ και ήταν η χειρότερη περίοδος, χάσαμε την αμυντική ισορροπία. Όλοι ξέρουν τον ρόλο τους και ο Φαρίντ κατάλαβε την αμυντική στρατηγική. Βοήθησε όλη την ομάδα να βελτιωθεί. Επίσης, απόψε στο δεύτερο ημίχρονο ο Χουάντσο έπαιξε τέλεια άμυνα και ήταν τέλειος και στο ριμπάουντ».

Για την εμφάνιση του Ρογκαβόπουλου: «Όταν έχεις καλό ρόστερ με πολλούς παίκτες είναι σημαντικό αυτό σε τέτοιες καταστάσεις. Ο Όσμαν ήταν τραυματίας και στην θέση του ο Ρογκαβόπουλος πήρε περισσότερα λεπτά και προσέφερε. Αυτός είναι ο λόγος που αν έχεις καλό ρόστερ, έχεις την ευκαιρία να χρησιμοποιείς πολλούς παίκτες. Απόψε δεν χρησιμοποιήσαμε τον αρκετά τον Σορτς γιατί ο Σλούκας και ο Γκραντ έπαιξε πολύ καλά στην επίθεση. Πριν δύο εβδομάδες ο Σορτς έπαιξε πολύ καλά στο Παρίσι και την Μαδρίτη. Δεν μπορούν όλοι, 12 παίκτες, να παίζουν συνέχεια στο ίδιο επίπεδο. Κάποιος θα είναι τραυματίας, θα έχει πρόβλημα απόδοσης. Είναι σημαντικό να τον αντικαθιστάς με άλλον εξίσου ικανό».

Για την παρουσία της Σελέν Ερντέμ: «Δεν την είδα».

