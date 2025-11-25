Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-69: Πρώτα την εξαφάνισε και μετά την ισοπέδωσε

Αυτός ο Παναθηναϊκός είναι φτιαγμένος για το 8ο ευρωπαϊκό. Αυτός ο Παναθηναϊκός σκορπάει τρόμο σε όλη την Ευρώπη και ετοιμάζεται για πολύ μεγάλα πράγματα.

Ο Παναθηναϊκός σε ένα κατάμεστο Telekom Center Athens από 20.000 φίλους του "τριφυλλιού" παρέδωσε ένα ακόμα μπασκετικό σεμινάριο. Οι "πράσινοι" από τη στιγμή που αποφάσισαν να παίξουν άμυνα, "έτρεξαν" ένα ανεπανάληπτο σερί 25-0 επί της Παρτιζάν, προηγήθηκαν ακόμα και με 28 πόντους και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στο τελικό 91-69.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο εντυπωσιακός Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, αλλά και πάλι ο παίκτης που έκανε την διαφορά ήταν ο Κώστας Σλούκας με 7 πόντους και 10 ασίστ. Φοβερή εμφάνιση και από τον Κένεθ Φαρίντ που είχε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ τρομερός σε άμυνα και επίθεση και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 13 πόντους.

Πολύ κακό το ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό με τους “πράσινους” να μην έχουν καθόλου συγκέντρωση στα αμυντικά τους καθήκοντα και να δίνουν την δυνατότητα στην Παρτιζάν να κάνει το παιχνίδι της. Οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προσπαθούσαν να περάσουν συνεχώς την μπάλα χαμηλά στον Τζοόυνς και αυτό ήταν κάτι που απέδιδε. Ο Τζοόυνς έκανε τη ζημιά, αλλά ο παίκτης που δημιούργησε τα περισσότερα προβλήματα στην ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν ο Μπράουν. Ο Αμερικανός με δύο τρίποντα έδωσε προβάδισμα 4 πόντων στην ομάδα του, 12-16, με τον Παναθηναϊκό όμως να δείχνει δείγματα.. αφύπνισης. Με δύο καλές άμυνες και με πόντους στο ανοικτό γήπεδο, αλλά και βάζοντας στο παιχνίδι τον Φαρίντ, ο Παναθηναϊκός μείωσε στον πόντο, αλλά ο Μπράουν με το τρίτο τρίποντο του στη βραδιά έκανε το 19-23.

Ο Μπράουν έκανε όλη τη ζημιά

Ο Παναθηναϊκός δε μπορούσε να λύσει με τίποτα τα αμυντικά του προβλήματα, ο Τζοόυνς κάρφωνε συνεχώς στο καλάθι του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν να περνάει εκτός τους Χουάντσο και Σορτς. Ο Σλούκας ξεκίνησε να δίνει λύσεις δημιουργικά, ο Ρογκαβόπουλος ήταν παράγοντας, αλλά το δεκάλεπτο έληξε με σκορ 27-31 και τον Μπράουν να έχει 13 πόντους.

Έπαιξε άμυνα, δέχθηκε 13 πόντους και πήρε το προβάδισμα

Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βρει επειγόντως λύσεις στην άμυνα του για να μπορέσει να πάρει στα χέρια του την κατάσταση αλλά αυτό δεν φαινόταν ότι μπορεί να συμβεί. Η Παρτιζάν γρήγορα - γρήγορα πήρε προβάδισμα 6 πόντων, 29-35 και κάπου εκεί οι “πράσινοι” ξεκίνησαν να παίζουν μπάσκετ. Με πολύ καλή άμυνα πάνω στη μπάλα, οι γηπεδούχοι ανάγκασαν τους αντιπάλους τους σε λάθη, με τον Ναν να πατάει το πόδι του στο γκάζι και τον Ρογκαβόπουλο να “διαβάζει” εξαιρετικά τις άμυνες της Παρτιζάν και να δίνει λύσεις σκι σκοράρισμα μέσα από το ζωγραφιστό. Με πέντε συνεχόμενους πόντους του Ναν ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα με 42-39, με τον Ντίνο Μήτογλου στα τελευταία δευτερόλεπτα να χάνει την ευκαιρία να δώσει +8 στον Παναθηναϊκό και με γκολ-φάουλ που έδωσε στον Φερνάντο η διαφορά έπεσε στους δύο. Ο Ναν όμως με πολύ όμορφη φάση έδωσε πολύ ωραία ασίστ στον Ρογκαβόπουλο ο οποίος με ένα ακόμα καλάθι έκανε το 48-44 που ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Φανταστικό σερί 25-0

Το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού δεν ήταν το ιδανικό αλλά ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να έχει τα ηνία. Ο Αταμάν πέρασε εκτός τον Ρογκαβόπουλο και έπαιξε με τρία γκαρντ και αυτό βοήθησε πολύ. Οι “πράσινοι” προηγήθηκαν με 52-48 και κάπου εκεί ξεκίνησε το κρεσέντο του Παναθηναϊκού. Η Παρτιζάν έφτασε τη διαφορά στους 3 πόντους, αλλά αυτό ήταν παροδικό μιας και ο Ναν είχε πάρει…φωτιά. Δύο καρφώματα από Φαρίντ και Χουάντσο, από δημιουργίες του Κώστα Σλούκας έστειλαν το… μήνυμα και ακολούθως οι 8 συνεχόμενοι πόντοι από τον Κέντρικ Ναν έστειλαν τη διαφορά στο 61-50, με τον ζέλικο Ομπράντοβιτς να καλεί άμεσα σε τάγμα άουτ. Τίποτα δεν άλλαξε μετά το τάιμ άουτ μιας και ο Ναν πέτυχε ένα ακόμα τρίποντο και έστειλε τη διαφορά στους 14 πόντους με τους “πράσινους” να έχουν επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό τους. Στην άμυνα δεν πέρναγε τίποτα, με τους φιλοξενούμενους να τα έχουν… χαμένα και τον Παναθηναϊκ΄πο να πατάει ακόμα περισσότερο το πόδι του στο γκάζι. Τέλος δεκαλέπτου με το σκορ στο 73-50 με τρίποντο του Σλούκα και τον Παναθηναϊκό να έχει δεθεί μόλις 6 πόντους.

Διαδικαστικού χαρακτήρα το τελευταίο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό με τους “πράσινους” να έχουν εξαφανίσει την Παρτιζάν από προσώπου γης και να έχουν τελειώσει το παιχνίδι πολύ πριν της ώρας του. Ο Παναθηναϊκός δεν άφηνε το πόδι του από το γκάζι, έτρεξε ένα ανεπανάληπτο σερί 25-0 και έφτασε να προηγείται πέντε λεπτά πριν από το τέλος με 82-54, έπειτα από τρίποντο του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Τα Δεκάλεπτα: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69

Συνολικά Στατιστικά Αναμέτρησης

