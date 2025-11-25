Παναθηναϊκός: Δήλωσε «παρών» για την Εθνική ο Ρογκαβόπουλος

Ο Έλληνας φόργουορντ έκανε λόγο για «σημαντική νίκη» και στάθηκε στην άμυνα που έπαιξε το «τριφύλλι».

Όσον αφορά στην Εθνική, είπε ότι: «αν κληθώ τον Φεβρουάριο θα δώσω το παρών»

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στη NOVA:

Στην αρχική τοποθέτηση του είπε: «Ήταν μια σημαντική νίκη και θέλαμε να κλείσουμε τη βδομάδα πριν τη διακοπή για τις εθνικές έτσι για να ηρεμήσουμε και με καθαρό μυαλό να δούμε τη συνέχεια».

Για το 25-0 σερί και την άμυνα: «Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική, με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο. Βελτιωθήκαμε πολύ μετά το πρώτο δεκάλεπτο, βρήκαμε τους αιφνιδιασμούς και βάλαμε μεγάλα καλάθια, ο Ναν μας ξεκόλλησε επιθετικά, όπως κάνει πάντα»

Για τον εαυτό του: «Είμαι πολύ ευγνώμων με πιστεύει η ομάδα ότι και να κάνω. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω και να προσπαθώ ότι και να συμβεί».

Για την Εθνική ομάδα: «Έχουμε μιλήσει με τον Νίκο Ζήση, τον Φεβρουάριο στο επόμενο παράθυρο αν κληθώ θα δώσω το παρών».

Διαβάστε επίσης