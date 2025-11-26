Εθνική Ελλάδας: Στις κλήσεις του Σπανούλη και ο Τολιόπουλος

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Πέμπτη (27/11, 18:30) στη Θεσσαλονική τη Ρουμανία, για την πρώτη φάση των προκριματικών του Mundobasket 2027.

Στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη προστέθηκε πλέον και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του κι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, παρότι έμεινε εκτός 12άδας από τον αγώνα με την Παρτίζαν.

Ο παίκτης του Τριφυλλιού ταξίδεψε την Τετάρτη (26/11) στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, για να ενσωματωθεί στην αποστολή.

Να θυμίσουμε ότι η Εθνική ομάδα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της από τη Δευτέρα (24/11), ενώ από τους 18 παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης, οι 14 ήταν παρόντες.