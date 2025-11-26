Παρτίζαν: Αυτός είναι ο βασικός υποψήφιος για αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Παρτίζαν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υποβάλει την παραίτησή του μετά την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει παρελθόν.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, η απόφαση του 65χρονου προπονητή είναι μη αναστρέψιμη, κάτι που αναγκάζει την σερβική ομάδα να βγει στην αγορά για την αναζήτηση νέου τεχνικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Μοzzart Sport, ο Αντρέα Τρινκιέρι είναι ο βασικός υποψήφιος να αντικαταστήσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν.

Ο Ιταλός προπονητής είναι ελεύθερος και την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση των «ασπρόμαυρων» με την Φενέρμπαχτσε, χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει πως είχε ήδη έρθει σε επαφή με τον σύλλογο.

Διαβάστε επίσης