Χείμαρρος ο Ομπράντοβιτς: «Αυτή είναι η αλήθεια κι αυτός ο υπεύθυνος για ό,τι έγινε στην Παρτίζαν»

Λίγες ημέρες μετά από την αποχώρησή του από την Παρτίζαν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απασφάλισε και μίλησε στο «Zonu Press» για όλα όσα τον οδήγησαν στην παραίτηση από τη σερβική ομάδα.

«Αποφάσισα να κάνω ένα βήμα που ήταν ακραία δύσκολο για εμένα. Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για όλα τα άσχημα που έχουν συμβεί φέτος και φυσικά δεν αλλάζω την απόφασή μου» είπε ο Ζοτς και συνέχισε:

«Έλαβα αμέτρητα μηνύματα και γι’ αυτόν τον λόγο θέλω να διευκρινίσω τα πάντα. Η απόφαση ήταν δύσκολη και όλα όσα ακολούθησαν επίσης. Μου είναι σκληρό να θυμάμαι όλα αυτά που περάσαμε μαζί, για την Παρτίζαν. Φτιάξαμε μια ιστορία που δύσκολα θα επαναληφθεί, χάρη σε εσάς, τον κόσμο της ομάδας, που δημιουργήσατε μία ατμόσφαιρα την οποία μνημόνευαν σε όλο τον κόσμο.

Πήρα μία απόφαση που ήμουν σίγουρος ότι χρειαζόταν η ομάδα. Ενημέρωσα τον πρόεδρο το επόμενο πρωί και κατάλαβε τους λόγους για την απόφασή μου. Η συζήτησή μας ήταν τίμια. Μου είπε ότι είδε την κατάστασή μου στη διάρκεια του αγώνα και ότι κατάλαβε. Συμφωνήσαμε να μιλήσουμε στο κοινό, όμως ήταν δύσκολο να ελέγξουμε τις πληροφορίες που υπήρχαν παντού.

Το μόνο που μου ζήτησε, ήταν η απόφασή μου να είναι οριστική για να μπορεί να μιλήσει με τον κόσμο. Γύρισα από την Αθήνα και έδωσα στη διοίκηση την ευκαιρία να βρει την καλύτερη λύση. Δεν μπορούσα άλλο. Δεν είχα άλλη δύναμη. Τα έδωσα όλα. Η απόφαση ήταν αγχωτική, ήταν από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής μου.

Τα συναισθήματα που ένιωσα, είναι δύσκολο να περιγραφούν. Ο κόσμος προσπάθησε να μου αλλάξει γνώμη και ο πρόεδρος με ενημέρωσε ότι η παραίτησή μου δεν έγινε δεκτή. Με κάλεσε και αποδέχθηκα την πρόσκληση, πήγα και συνάντησα ανθρώπους που έχουμε δουλέψει μαζί, που εκτιμώ.

Εκεί ο πρόεδρος μου είπε ότι δεν ήθελε να παραιτηθώ. Το είπε πολλές φορές και του απάντησα ότι δεν σκόπευα να αλλάξω γνώμη. Τον ρώτησα “τι άλλαξε μέσα σε 24 ώρες και από εκεί που αποδέχθηκες την παραίτησή μου, μου ζητάς να μείνω;” και μου απάντησε “οι αντιδράσεις των οπαδών”.

Πήρα μία απόφαση. Δεν μπορούσα άλλο. Το σκέφτηκα πολύ καλά και τώρα ζητάω από τον κόσμο ενότητα, υποστήριξη στην ομάδα και στους ανθρώπους της. Αυτό που γίνεται δεν είναι λογικό και δεν είναι καλό για τον σύλλογο. Ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος γι’ αυτή την κατάσταση και του το είπα, δεν ξέρω πώς θα πορευθεί. Το σίγουρο είναι ότι δεν χρειαζόμαστε κάτι που θα αναγκάσει τη EuroLeague να μας τιμωρήσει. Επιστρέψαμε στη διοργάνωση κι αυτό ήταν το όνειρό μου.

Είναι η πρώτη φορά που μιλάω. Κάποια πράγματα στη λειτουργία της ομάδας δεν ήταν φυσιολογικά. Σας το λέω. Ο Ζόραν Σάβιτς ήταν αθλητικός διευθυντής και δεν είχε συμβόλαιο. Εξεπλάγην όταν έμαθα ότι ο Μπράντον Ντέιβις έφυγε και η ομάδα πήρε τον Ντίλαν Οσετκόφσκι. Είπα ότι δεν ήταν παίκτης που μας έκανε και μου απάντησε ότι τον είχε ήδη υπογράψει.

Ο Οσετκόφσκι δεν ήταν επιλογή μου, όμως ήταν ένα παιδί που δούλευε σκληρά. Δούλευε και συμπεριφερόταν σαν επαγγελματίας, αλλά είμαι ειλικρινής. Δεν ήταν επιλογή μου.

Υποστήριξα την απόφαση του ταξιδιού στην Αυστραλία, όμως οι παίκτες έψαχναν δικαιολογίες. Παίξαμε με έναν παίκτη υψηλού επιπέδου. Είπα τότε ότι ο Σάβιτς δεν μπορούσε πια να δουλεύει χωρίς συμβόλαιο.

Ήθελα να φέρουμε έναν πεντάρι πριν ξεκινήσει η σεζόν. Παρακαλούσα επίσης να κρατήσουμε τον Αϊζάια Μάικ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Τελικά ήρθε ο Μπρούνο, αλλά για να φέρουμε τον Μπρούνο έπρεπε να αποδεσμεύσουμε τον Νιλικίνα, έναν πλέι μέικερ. Μία λεπτή απόφαση, αλλά έπρεπε να φέρουμε έναν ψηλό παίκτη, και μετά τραυματίστηκαν ο Σέικ και ο Καρλίκ, δύο εξαιρετικοί παίκτες και άνθρωποι. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για μένα ως προπονητή. Ψάχναμε λύσεις.

Γυρίσαμε από το Ντουμπάι για τον αγώνα με το Μιλάνο, ζήτησα τσάρτερ και μου είπαν ότι δεν υπήρχαν χρήματα. Ποιο μεγάλο μπάτζετ λοιπόν; Ζήτησα τσάρτερ για τους οπαδούς και ούτε αυτό έγινε. Μετά ζήτησα business class για τους παίκτες και μου είπαν ότι δεν υπήρχε business class. Μπήκα στο αεροπλάνο και είδα τον πρόεδρο στην business class.

Γι’ αυτό μίλησα σχετικά στη συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια μου απευθύνθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου, λέγοντάς μου ειρωνικά "ευχαριστώ για τη στήριξη". Εκείνη τη στιγμή πραγματικά δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται ούτε για τη συμπεριφορά των οπαδών απέναντι στον πρόεδρο του συλλόγου. Αμέσως στον επόμενο αγώνα είπα στους παίκτες να μείνουν ενωμένοι. Πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να προσβάλλεται.

Πήρα τον πρόεδρο του συλλόγου τηλέφωνο μετά από αυτό το μήνυμα που έλαβα και ποτέ δεν μου απάντησε. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε καμία σχέση. Είχαμε συναντήσεις, μία από αυτές ήταν μετά τον αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ, με το τεχνικό επιτελείο, για να ρωτήσει γιατί η ομάδα εμφανίζεται όπως εμφανίζεται. Του είπα να καλέσει τους παίκτες έναν-έναν για να δει τη δική τους άποψη. Εγώ δεν επιτίθεμαι στους παίκτες μου, τους τα λέω όλα κατάμουτρα και άμεσα, όπως πάντα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για αυτή τη γενιά, αλλά για όλες τις γενιές.

Πολλοί από τους παίκτες μου με κάλεσαν για να με υποστηρίξουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ως σύλλογος δεν λειτουργούσαμε ως ένας, είχαμε πολλές διαφωνίες. Είχα πει ότι έπρεπε να υπάρχει ένας άνθρωπος για να απαντάει στα ψέματα, στα κουτσομπολιά, δεν με υποστήριξαν. Έπρεπε να ασχολούμαι με πολλά, όμως η δουλειά μου είναι στον αγωνιστικό χώρο.

Αν είχα αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο σε άλλους συλλόγους, θα είχα φύγει πολύ νωρίτερα, αλλά δεν μπορούσα να φύγω από εδώ λόγω της Παρτιζάν, επειδή είναι η μεγαλύτερη αγάπη μου. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να το ζήσω αυτό και σας ευχαριστώ για όλα. Όλα αυτά τα πράγματα μου στέρησαν την ενέργεια και μου αφαίρεσαν ό,τι χρειαζόμουν για να δουλέψω με τους παίκτες. Γι' αυτό μιλάω τώρα — για να σταματήσουν οι φήμες».