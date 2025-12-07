Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Χωρίς Φουρνιέ οι «ερυθρόλευκοι» στην αναμέτρηση της GBL

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την «Ένωση» με στόχο το «9 στα 9», το οποίο θα τους διατηρήσει μόνους πρώτους στην κορυφή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεση του τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ταλαιπωρήθηκε από πυρετό. Μάλιστα, ήταν αμφίβολος και για τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, ο οποίος αναβλήθηκε.

Ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε τελικά να τον αφήσει εκτός από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, η οποία με τη σειρά της έχει πολλά προβλήματα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν υπολογίζει στους Κατσίβελη, Χαραλαμπόπουλο, Μπράουν, ενώ ο Γκρέι δίνει κανονικά το «παρών».

Το Ολυμπιακός – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Κυριακής (07/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 13:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι δωδεκάδες του Ολυμπιακός -ΑΕΚ

Ολυμπιακός: Ουόκαπ, Λι, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Ουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Πίτερς, Αντετοκούνμπο, Μιλουτίνοφ, Χολ

ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Ιωάννου, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα, Μπιλιώνης

Διαβάστε επίσης