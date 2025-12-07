GBL: Αντίδραση πριν το Μιλάνο θέλει ο Παναθηναϊκός, μεσημέρι με Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο ΣΕΦ

Οι «πράσινοι» μετά την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια στη Euroleague, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Εργκίν Αταμάν έβγαλε το… λάδι στους παίκτες του στην προπόνηση του Σαββάτου (06/12) και θέλει να δει αντίδραση από εκείνους, λίγες ημέρες πριν το εκτός έδρας ματς με την Αρμάνι στο Μιλάνο. Ο Πανιώνιος, από την άλλη, προέρχεται από την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και θέλει να δείξει ένα αξιόμαχο πρόσωπο στο Telekom Center Athens.

Νωρίτερα, υπάρχει το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το 9-0, παραμένοντας μόνοι πρώτοι στην κορυφή. Από την άλλη, η «Ένωση» επιστρέφει στη δράση μετά το ρεπό της προηγούμενης αγωνιστικής, ωστόσο ταλαιπωρείται από πολλά προβλήματα. Ο Ραϊκουάν Γκρέι επιστρέφει στη δράση, αλλά οι Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν και Κλαβέλ θα είναι εκτός.

Σάκοτα: «Σημαντικότερο με Λέβιτσε, αλλά…»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, μιλώντας για το ματς, ανέφερε:

«Δυστυχώς, το διάστημα της διακοπής δεν πήγε όπως το θέλαμε λόγω της γκαντεμιάς…

Πέρασαν τρεις εβδομάδες και πλέον πρέπει να δώσουμε το πρώτο επίσημο ματς αύριο για το Πρωτάθλημα και το τρίτο επίσημο στη σειρά στο Πρωτάθλημα, το άλλο Σάββατο, σε μία δύσκολη συγκυρία για εμάς, παίζοντας απέναντι σε δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Βέβαια, ίσως ακούγεται περίεργο, αλλά σημαντικότερο στη φάση αυτή για εμάς είναι το ματς της ερχόμενης Τετάρτης με τη Λέβιτσε στο γήπεδό μας, διότι με νίκη τερματίζουμε πρώτοι στον Όμιλό μας, που ήταν και είναι ο βασικός στόχος μας, και απ’ αυτό θα καθορισθεί η πορεία μας στο BCL.

Πάντα θέλουμε να παίζουμε όσο καλύτερα γίνεται απέναντι στον Ολυμπιακό όμως, έστω με τις δυσκολίες που περνάμε εξαιτίας των πολλών απουσιών. Τα ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έχουν πάντα μεγάλη σημασία και είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Αυτό θα επιδιώξουμε αύριο στο ΣΕΦ».

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (07/12) στην GBL:

13:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ EΡΤ2 ΣΠΟΡ

EΡΤ2 ΣΠΟΡ 16:00 Παναθηναϊκός AΚTOR – Πανιώνιος ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Ολυμπιακός 16 ΠΑΟΚ 14 Παναθηναϊκός 13 -7αγ. Περιστέρι 13 Προμηθέας Π. 13 -9αγ. ΑΕΚ 12 -7αγ. Ηρακλής 12 Άρης 11 Μύκονος 11 Καρδίτσα 11 Κολοσσός Ρ. 11 -9αγ. Mαρούσι 10 Πανιώνιος 9

