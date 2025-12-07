GBL: Αντίδραση πριν το Μιλάνο θέλει ο Παναθηναϊκός, μεσημέρι με Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο ΣΕΦ

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 9η αγωνιστική στη Greek Basketball League. Ο λόγος για τα Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος και Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Newsbomb

Νίκος Ρογκαβόπουλος Παναθηναϊκός
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι «πράσινοι» μετά την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια στη Euroleague, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Εργκίν Αταμάν έβγαλε το… λάδι στους παίκτες του στην προπόνηση του Σαββάτου (06/12) και θέλει να δει αντίδραση από εκείνους, λίγες ημέρες πριν το εκτός έδρας ματς με την Αρμάνι στο Μιλάνο. Ο Πανιώνιος, από την άλλη, προέρχεται από την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και θέλει να δείξει ένα αξιόμαχο πρόσωπο στο Telekom Center Athens.

Νωρίτερα, υπάρχει το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το 9-0, παραμένοντας μόνοι πρώτοι στην κορυφή. Από την άλλη, η «Ένωση» επιστρέφει στη δράση μετά το ρεπό της προηγούμενης αγωνιστικής, ωστόσο ταλαιπωρείται από πολλά προβλήματα. Ο Ραϊκουάν Γκρέι επιστρέφει στη δράση, αλλά οι Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν και Κλαβέλ θα είναι εκτός.

Σάκοτα: «Σημαντικότερο με Λέβιτσε, αλλά…»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, μιλώντας για το ματς, ανέφερε:

«Δυστυχώς, το διάστημα της διακοπής δεν πήγε όπως το θέλαμε λόγω της γκαντεμιάς…

Πέρασαν τρεις εβδομάδες και πλέον πρέπει να δώσουμε το πρώτο επίσημο ματς αύριο για το Πρωτάθλημα και το τρίτο επίσημο στη σειρά στο Πρωτάθλημα, το άλλο Σάββατο, σε μία δύσκολη συγκυρία για εμάς, παίζοντας απέναντι σε δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Βέβαια, ίσως ακούγεται περίεργο, αλλά σημαντικότερο στη φάση αυτή για εμάς είναι το ματς της ερχόμενης Τετάρτης με τη Λέβιτσε στο γήπεδό μας, διότι με νίκη τερματίζουμε πρώτοι στον Όμιλό μας, που ήταν και είναι ο βασικός στόχος μας, και απ’ αυτό θα καθορισθεί η πορεία μας στο BCL.

Πάντα θέλουμε να παίζουμε όσο καλύτερα γίνεται απέναντι στον Ολυμπιακό όμως, έστω με τις δυσκολίες που περνάμε εξαιτίας των πολλών απουσιών. Τα ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έχουν πάντα μεγάλη σημασία και είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Αυτό θα επιδιώξουμε αύριο στο ΣΕΦ».

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (07/12) στην GBL:

  • 13:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ EΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 16:00 Παναθηναϊκός AΚTOR – Πανιώνιος ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 16
  2. ΠΑΟΚ 14
  3. Παναθηναϊκός 13 -7αγ.
  4. Περιστέρι 13
  5. Προμηθέας Π. 13 -9αγ.
  6. ΑΕΚ 12 -7αγ.
  7. Ηρακλής 12
  8. Άρης 11
  9. Μύκονος 11
  10. Καρδίτσα 11
  11. Κολοσσός Ρ. 11 -9αγ.
  12. Mαρούσι 10
  13. Πανιώνιος 9

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Βίντεο με αυτοκίνητο που χτυπά σε κυκλικό κόμβο και… απογειώνεται – Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.00 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο ξυλουργός που αγόρασε ένα κομμάτι γης και έγινε εκατομμυριούχος με μια απλή ιδέα

10:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ντέρμπι «αιωνίων» στη Volley League Γυναικών | Όλες οι μεταδόσεις (07/12)

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα – Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας τα μπλόκα

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αλέξης Παπαχελάς εξομολογείται: «Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό»

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην οδηγός του NASCAR, Michael Annett, σε ηλικία 39 ετών

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μνημόσυνο 40 ημερών στη μνήμη του Φανούρη Καργάκη – Ακόμη δεν έχουν βρεθεί τα όπλα τα όπλα του αιματοκυλίσματος

09:30ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Αντίδραση πριν το Μιλάνο θέλει ο Παναθηναϊκός, μεσημέρι με Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο ΣΕΦ

09:30ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω να δω την Μέγκαν πριν πεθάνω»: Ικετεύει την Μαρκλ ο πατέρας της από την εντατική

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που τα 4,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» τα Καλάβρυτα – Δείτε βίντεο

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό - Επτά νεκροί, 11 τραυματίες

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας με drones και πυραύλους στην πόλη Κρεμεντσούκ, λίγες ώρες αφού ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στις ΗΠΑ

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 σημεία της Αττικής που θα μπουν πιλοτικά κάμερες έως το τέλος του έτους

08:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρωταθλητής και στις ΗΠΑ ο Λιονέλ Μέσι: Η Ίντερ Μαϊάμι κατέκτησε το MLS κι έφτασε τους 48 τίτλους!

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή Δεβετζή – Η πρώτη αντίδραση μετά το τροχαίο στην Καβάλα: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα»

08:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σε... ελεύθερη πτώση οι Μπακς χωρίς τον «Greek Freak» - Όλα τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος – Συγκλονίζει ο πατέρας του αγοριού μετά τη φονική επίθεση του πίτμπουλ: «Με κοίταξε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια»

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνoυν ECMWF και GFS την επόμενη κακοκαιρία - Η πρόβλεψη Αμερικανών και Ευρωπαίων

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αλέξης Παπαχελάς εξομολογείται: «Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του - Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών με συμπτώματα εγκεφαλικού

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Από τον «Άγνωστο πόλεμο» στο «Λούνα παρκ» και τους «Δίκαιους»: Η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και τα θρυλικά σίριαλ της δεκαετίας του 1970

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο ελληνικός Τιτανικός: 59 χρόνια από το ναυάγιο του «Ηράκλειον» στη Φαλκονέρα με τους 217 νεκρούς

09:30ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω να δω την Μέγκαν πριν πεθάνω»: Ικετεύει την Μαρκλ ο πατέρας της από την εντατική

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο ξυλουργός που αγόρασε ένα κομμάτι γης και έγινε εκατομμυριούχος με μια απλή ιδέα

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.00 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δύο μήνες είχαν τον σκύλο στο σπίτι που κατασπάραξε το παιδί τους - Τον είχαν μαζέψει από το δρόμο

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 σημεία της Αττικής που θα μπουν πιλοτικά κάμερες έως το τέλος του έτους

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα – Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας τα μπλόκα

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο σε μίνι μάρκετ πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της – Βίντεο

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ