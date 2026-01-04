Αταμάν: «Ο Μήτογλου δεν θα παίξει αυτή την εβδομάδα, ο Ρογκαβόπουλος πιστεύω θα παίξει»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR αναφέρθηκε στα δύο νεότερα προβλήματα της ομάδας του σε επίπεδο τραυματιών.

Newsbomb

Αταμάν: «Ο Μήτογλου δεν θα παίξει αυτή την εβδομάδα, ο Ρογκαβόπουλος πιστεύω θα παίξει»
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με την Καρδίτσα, ο Εργκίν Αταμάν παρείχε ενημέρωση για την κατάσταση του Ντίνου Μήτογλου και του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Ο πρώτος θα είναι εκτός με Αρμάνι και Βίρτους, ενώ ο δεύτερος πιθανότατα θα αγωνιστεί.

Αναλυτικά:

«Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε soft και δώσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε ένα physical παιχνίδι. Επιθετικά σκοράραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την επιθετικότητα στην άμυνα, ελέγξαμε το ματς, μοιράσαμε το ματς στους 10 παίκτες που είναι υγιείς. Πνευματικά είναι δύσκολα αυτά τα ματς ανάμεσα σε σημαντικά ματς της Euroleague. Εγώ ποτέ δεν περιμένω καλό μπάσκετ σε αυτά τα ματς. Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε και κερδίσαμε».

Για την κατάσταση των Μήτογλου και Ρογκαβόπουλου: «Ο Μήτογλου νομίζω είναι πιο σοβαρό από του Ρογκαβόπουλου. Έχει θλάση και δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειάζεται. Αυτή την εβδομάδα δεν μπορεί να παίξει. Θα δούμε μετά την θεραπεία. Του Ρογκαβόπουλου ήταν έκπληξη. Πόνεσε στην γάμπα και τον προστατέψαμε. Πιστεύω μπορεί να παίξει στην διαβολοβδομάδα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Έδωσε φωνή και εικόνα στον Ανδρέα μας», γράφει το Χαμόγελο του Παιδιού, αποχαιρετώντας τον

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Δεν χάνει ευκαιρία για τις φαντασιώσεις του ο Μίτσκοσκι με αφορμή τον Μαδούρο: «Το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε εις βάρος της "Μακεδονίας"»

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η «σκοτεινή» προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του μπαρ - κόλαση με 40 νεκρούς

19:53ΕΛΛΑΔΑ

AEGEAN: Ακυρώθηκαν συνολικά 48 πτήσεις - Πότε θα αποκατασταθούν πλήρως τα δρομολόγια

19:47ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών - Δήμας: Πώς εφαρμόστηκε το Action Plan του υπουργείου Μεταφορών

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: Σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανακοίνωση της ΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα - Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια των παρεμβολών στο FIR Αθηνών

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή του - Είχε γίνει για έναν ιδιαίτερο λόγο

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγούσε στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης με 304 χιλιόμετρα την ώρα και τραβούσε βίντεο για το TikTok!

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Πράξεις επιθετικού πολέμου από τον Τραμπ κατά του κυρίαρχου κράτους της Βενεζουέλας

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στον δημοσιογράφο από το δελτίο ειδήσεων του ANT1

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της

19:02LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου για τον θάνατό του

18:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Το ανεξίτηλο στίγμα στην τηλεόραση και η ζωή πίσω από τις κάμερες

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Όταν αποχαιρέτησε το «Καλημέρα Ελλάδα», μετά από διαδρομή 34 ετών

18:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ο Μήτογλου δεν θα παίξει αυτή την εβδομάδα, ο Ρογκαβόπουλος πιστεύω θα παίξει»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

«Κατεβάζουν ρολά» οι λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου - Το πρόγραμμα των απεργιακών κινητοποιήσεων

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Μπλέτσας, πρ. Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας στο Newsbomb: «Δεν είναι τυχαία μια τέτοιας φύσης παρεμβολή - Πιθανό το σαμποτάζ, νωρίς για συμπεράσματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

19:02LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου για τον θάνατό του

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ανδραβίδα: Δεν άντεξε την απώλεια του γιου του σε τροχαίο και αυτοκτόνησε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Τον βρήκε νεκρό σε στάβλο ο αδελφός του

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Υπέστη έμφραγμα στο Κολωνάκι - Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Λαϊκό

18:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Το ανεξίτηλο στίγμα στην τηλεόραση και η ζωή πίσω από τις κάμερες

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή του - Είχε γίνει για έναν ιδιαίτερο λόγο

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στον δημοσιογράφο από το δελτίο ειδήσεων του ANT1

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανακοίνωση της ΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα - Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια των παρεμβολών στο FIR Αθηνών

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

12:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γκίνης: Με το σταυρό στο στόμα βρέθηκε νεκρός ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η «σκοτεινή» προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του μπαρ - κόλαση με 40 νεκρούς

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 8 προσαγωγές για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα - Φόβοι για αντίποινα

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ