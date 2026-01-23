«Βόμβα» από την Ισπανία: «Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με το NBA Europe»

Σημερινό δημοσίευμα της «AS» προκαλεί «σεισμό» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς αναφέρει πως η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με το NBA Europe.

Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Λονδίνο και συμφώνησαν να αποχωρήσει από τη EuroLeague και να κάνει το άλμα στη νέα διοργάνωση του NBA και της FIBA ​.

Αυτό που σημειώνεται πάντως στο κορυφαίο ισπανικό Μέσο και έχει τη σημασία του είναι πως οι δύο πλευρές ναι μεν συμφώνησαν, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν υπογραφές.