Αταμάν: «Πολύ σημαντική νίκη – Κάναμε το κανονικό μας παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο»

Ο Παναθηναϊκός έπαιζε αγώνα do or die κόντρα στην Ντουμπάι BC, αναφορικά με την επιθυμία του να είναι στα πλέι οφ. Οι «πράσινοι» με το τεράστιο ταλέντο τους, πήραν μια σπουδαία νίκη και συνεχίζουν την πορεία τους στην Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκαθάρισε μετά το ματς πως στην τελευταία περίοδο η ομάδα του έκανε το… κανονικό της παιχνίδι.

«Στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε τον Ναν λόγω προβλημάτων με φάουλ. Στη συνέχεια μείναμε πίσω με διψήφια διαφορά. Παίξαμε με ένα λίγο πιο χαμηλό σχήμα, με τον Χέιζ-Ντέιβις και τον Χουάντσο. Ο Μήτογλου και ο Λεσόρ βοήθησαν επίσης. Βελτιώσαμε την άμυνά μας. Ο Όσμαν έπαιξε πολύ καλά. Ο Νάιτζελ έκανε τη δουλειά του.

Φυσικά, με την εμπειρία μας επιστρέψαμε σταδιακά. Στην τελευταία περίοδο παίξαμε το κανονικό μας παιχνίδι. Αγωνιστήκαμε πολύ καλά. Ο Κέντρικ βρήκε το σκορ του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχουν κι αυτοί εξαιρετικούς παίκτες, όπως ο Μούσα και ο Μπέικον. Είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις.

Σκοράραμε περισσότερους πόντους από την Ντουμπάι, κάτι που επίσης δεν είναι εύκολο. Πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη».