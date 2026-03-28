NBA: «Έλαμψαν» Ντόντσιτς και Γιόκιτς κι έγραψαν ιστορία – Όλα τα αποτελέσματα (28/03)

Μια βραδιά γεμάτη εντυπωσιακές εμφανίσεις στο NBA, με τους Λούκα Ντόντσιτς και Νίκολα Γιόκιτς να σημειώνουν ιστορικές επιδόσεις και να οδηγούν σε νίκη Λος Άντζελες Λέικερς και Ντένβερ Νάγκετς, αντίστοιχα.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Λούκα Ντόντσιτς NBA
AP Photo/Michael Conroy
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόντσιτς συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του, οδηγώντας τους Λέικερς στη νίκη (116-99) επί των Μπρούκλιν Νετς.

Ο Σλοβένος γκαρντ σταμάτησε στους 41 πόντους, μαζί με 8 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, πετυχαίνοντας ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης της ομάδας του Λ.Α. που ξεπερνά σε μία σεζόν τους 2.000 πόντους, τις 500 ασίστ και τα 100 κλεψίματα. Παράλληλα, έφτασε τα 12 διαδοχικά παιχνίδια με 30+ πόντους, κάτι που είχε να συμβεί από την εποχή του Κόμπι Μπράιαντ.

Η βραδιά του, πάντως, δεν ήταν… τέλεια, καθώς δέχθηκε την 16η τεχνική ποινή της σεζόν έπειτα από έντονο διάλογο με τον Ζαϊρ Ουίλιαμς, κάτι που «μεταφράζεται» σε αυτόματη τιμωρία ενός αγώνα. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Όστιν Ριβς, που σημείωσε 26 πόντους –με τους 15 στην τέταρτη περίοδο–, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 14 πόντους και 8 ασίστ, με τους Λέικερς να επιβεβαιώνουν την εξαιρετική τους κατάσταση.

Στο Ντένβερ, οι Νίκολα Γιόκιτς και Τζαμάλ Μάρεϊ πραγματοποίησαν μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της σεζόν, οδηγώντας τους Νάγκετς σε σπουδαία ανατροπή από το -13 στην τελευταία περίοδο και στη νίκη (135-129) κόντρα στους Τζαζ. Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ, φτάνοντας τα 31 triple-double στη σεζόν, ενώ έγινε ο πρώτος παίκτης μετά από σχεδόν 50 χρόνια με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 10+ ασίστ με ποσοστό άνω του 80% στα σουτ, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Από την πλευρά του, ο Μάρεϊ πρόσθεσε 31 πόντους και 14 ασίστ, καταρρίπτοντας το ρεκόρ τριπόντων της ομάδας σε μία σεζόν που κατείχε ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, καθώς έφτασε τα 222. Γιόκιτς και Μάρεϊ μπήκαν σε μια ελίτ λίστα με θρυλικά δίδυμα στο NBA, καθώς έγιναν από τους λίγους συμπαίκτες που έχουν καταγράψει ταυτόχρονα 30+ πόντους και 10+ ασίστ σε αγώνα.

Τα αποτελέσματα στο NBA

  • Τορόντο - Νέα Ορλεάνη 119-106
  • Λ.Α. Λέικερς - Μπρούκλιν 116-99
  • Βοστώνη - Ατλάντα 109-102
  • Κλίβελαντ - Μαϊάμι 149-128
  • Γκόλντεν Στέιτ - Ουάσινγκτον 131-126
  • Πόρτλαντ - Ντάλας 93-100
  • Ντένβερ - Γιούτα 135-129
  • Μέμφις - Χιούστον 109-119
  • Οκλαχόμα Σίτι - Σικάγο 131-113
  • Ιντιάνα – Λ.Α. Κλίπερς 113-114

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 49-24
  2. Νέα Υόρκη 48-26
  3. Τορόντο 41-32
  4. Φιλαδέλφεια 40-33
  5. Μπρούκλιν 17-57

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 53-20
  2. Κλίβελαντ 46-28
  3. Μιλγουόκι 29-43
  4. Σικάγο 29-44
  5. Ιντιάνα 16-58

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ατλάντα 41-33
  2. Μαϊάμι 39-35
  3. Ορλάντο 39-34
  4. Σάρλοτ 39-34
  5. Ουάσινγκτον 17-56

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 58-16
  2. Ντένβερ 47-28
  3. Μινεσότα 45-28
  4. Πόρτλαντ 37-38
  5. Γιούτα 21-53

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 48-26
  2. Φοίνιξ 40-33
  3. Λ.Α. Κλίπερς 38-36
  4. Γκόλντεν Στέιτ 36-38
  5. Σακραμέντο 19-55

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 55-18
  2. Χιούστον 44-29
  3. Νέα Ορλεάνη 25-50
  4. Μέμφις 24-49
  5. Ντάλας 24-50

Σχόλια
Novibet
