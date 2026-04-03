Βιλερμπάν - Ολυμπιακός 74-82: Με Βεζένκοφ και Χολ πέρασε αγχωτικά από τη Λυών

Ο Ολυμπιακός δεν έπιασε καλή απόδοση κόντρα στη Βιλερμπάν, αλλά με κορυφαίο τον Σάσα Βεζένκοφ, τους Ντόντα Χολ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να κυριαρχούν στη ρακέτα και την ασφάλεια των βολών για μια ακόμα φορά, επικράτησε με 84-72 και πάτησε κορυφή. 

Βιλερμπάν - Ολυμπιακός 74-82: Με Βεζένκοφ και Χολ πέρασε αγχωτικά από τη Λυών
O Ολυμπιακός είχε θεωρητικά εύκολο έργο κόντρα στη χειρότερη ομάδα της φετινής EuroLeague και ουραγό της βαθμολογίας, αλλά δυσκολεύτηκε αρκετά μέχρι να κάμψει την αντίσταση της Βιλερμπάν με 82-74.

Οι Πειραιώτες μάλλον παρουσιάστηκαν χαλαροί (ίσως έτσι να... εξηγείται και το γεγονός ότι δεν συμπλήρωσαν ομαδικά φάουλ σε καμία περίοδο), αλλά είχαν μια τριάδα που ήταν αρκετή για να τον οδηγήσει στη νίκη και την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σταμάτησε στους 23 πόντους, ενώ ο Ντόντα Χολ είχε 14 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε 10 πόντους και 9 ριμπάουντ. Μαζί με την ασφάλεια που του προσφέρουν οι άφθονες βολές που κερδίζει σε κάθε ματς (31 έναντι μόλις 9 των αντιπάλων του), έφτασε εν τέλει στην τελική επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 39-47, 58-61, 74-82

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πουπέ): Έμπουα 3 (1/6 σουτ, 4 ριμπάουντ), Σέλιας 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Ατάμνα 1, Χάρισον 9 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Ανγκόλα 14 (2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ερτέλ 8 (2 τρίποντα, 9 ασίστ), Αζανσά 17 (1/1 δίποντο, 5/10 τρίποντα), Μασά 6 (3/7 δίποντα), Λάιτι 5 (1), Ντιάιγ 8 (4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Βοτιέ, Τραορέ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Oυόκαπ (3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Oυορντ 6 (3/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μόρις 2, Βεζένκοφ 23 (7/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/7 βολές, 7 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 13 (4/8 τρίποντα), Πίτερς 5 (2/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοφ 10 (2/6 δίποντα, 6/8 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 14 (4/4 δίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 6 (1/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Φουρνιέ 3 (0/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ)

