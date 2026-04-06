Τσάβι Πασκουάλ για Παναθηναϊκό: «Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις»

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Βαρκελώνη, για την Euroleague. Κρίσιμο ματς για την πορεία και των δύο, που ισοβαθμούν στις 20 νίκες. Ο Τσάβι Πασκουάλ είναι στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» ενώ είχε προσφέρει και στο «τριφύλλι» με τίτλους και ωραίο μπάσκετ.

Ο Καταλανός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το «τριφύλλι», αλλά και τη σύνδεση που έχει μαζί του.

Αναλυτικά:

«Θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Είναι ένας σύλλογος με τον οποίο έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις»

Για την βελτίωση του Παναθηναϊκού: «Είναι ξεκάθαρα σε ανοδική πορεία. Με την παρουσία των Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ έχουν φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί επιθετικά για να τους αντιμετωπίσουμε».

Για τον έντονο ανταγωνισμό της EuroLeague: «Η EuroLeague είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, όλες οι ομάδες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όμως παίζουμε στην έδρα μας. Χρειαζόμαστε γεμάτο γήπεδο και με τη βοήθεια των φιλάθλων θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες».