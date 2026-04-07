Euroleague: Όλα για όλα στην Ισπανία – Πρώτη «μάχη» με Μπαρτσελόνα

Μεγάλη Εβδομάδα για την ορθοδοξία, η κρισιμότερη για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό αναφορικά με την τελική του κατάταξη στη βαθμολογία – Απόψε στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα οι «πράσινοι».

Λευτέρης Μπακολιάς

Τρεις αγωνιστικές απέμειναν για την ολοκλήρωση της regular season στη Euroleague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι έβδομος αυτή τη στιγμή, αλλά σε ένα γενικό... χαμό ισοβαθμιών και ομάδων που απέχουν ελάχιστα η μία από την άλλη. Κάθε καλό ή «στραβό» αποτέλεσμα αλλάζει τα δεδομένα.

Τα δύο απ’ τα τρία βήματα που απομένουν, θα γίνουν αυτή την εβδομάδα στην Ισπανία. Είναι τα κρισιμότερα αναφορικά με την τελική κατάταξη των «πράσινων». Και κατά συνέπεια το αν θα είναι στα playoffs ή στα play in, ή ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο θα μετάσχουν στη μία ή στην άλλη περίπτωση.

Η κατάσταση είναι τόσο ρευστή, που ο Παναθηναϊκός AKTOR με δύο νίκες αυτή την εβδομάδα στην Ισπανία, μπορεί να διεκδικήσει πλεονέκτημα έδρας, ενώ με δύο ήττες μπορεί να βρεθεί με την… πλάτη στον τοίχο και στη 10η θέση.

Η αρχή γίνεται απόψε για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Στη Βαρκελώνη οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από την Μπαρτσελόνα, ομάδα που τους είχε νικήσει στο Telekom Center Athens και βρίσκονται και οι δύο στο 20-15. Κατά συνέπεια η κρισιμότητα του αγώνα είναι τεράστια.

Το «τριφύλλι» δεν θα έχει τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο και Σαμοντούροβ, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός ταξίδεψε στην Ισπανία, αλλά σήμερα θα κριθεί το αν θα βρίσκεται στην 12αδα ή όχι.

Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να κάνει το καθήκον του, «σπάζοντας» μια αρνητική παράδοση στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», καθώς εκεί έχει να νικήσει εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Το έργο του θα είναι δύσκολο κόντρα στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, όμως όλοι έχουν στο μυαλό τους μόνο τη νίκη και στη συνέχεια να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στο παιχνίδι της Βαλένθια (Μ. Πέμπτη) όπου και πάλι θα «καίγεται» το «τριφύλλι» για νίκη.

EUROLEAGUE 36η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

19:00 Χάποελ Τ.Α. – Φενέρμπαχτσε

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι BC

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί

21:15 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 4)

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR (Novasports Prime)

22:00 Μπασκόνια – Μακάμπι Τ.Α.

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

20:30 Μονακό – Βιλερμπάν

20:30 Αναντόλου Έφες – Παρτίζαν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολυμπιακός 23-12
  2. Φενέρμπαχτσε 23-12
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 22-13
  4. Βαλένθια 22-13
  5. Χάποελ Τ.Α. 21-13
  6. Ζαλγκίρις Κάουνας 21-14
  7. Παναθηναϊκός AKTOR 20-15
  8. Μπαρτσελόνα 20-15
  9. Ερυθρός Αστέρας 19-16
  10. Μονακό 19-16
  11. Μακάμπι Τ.Α. 18-16
  12. Ντουμπάι BC 18-17
  13. Αρμάνι Μιλάνο 17-18
  14. Παρτιζάν 15-20
  15. Μπάγερν Μονάχου 15-20
  16. Παρί 14-21
  17. Βίρτους Μπολόνια 13-22
  18. Μπασκόνια 11-24
  19. Αναντόλου Έφες 10-15
  20. Βιλερμπάν 8-27
07:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Συμπληγάδες» του Τραμπ: Να «καταστρέψει» το Ιράν ή να δώσει χώρο στις συνομιλίες - Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη του τελεσιγράφου

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Αμανπούρ: Οι Ιρανοί δεν σταμάτησαν ποτέ να ζητούν την ελευθερία

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται το black out στην πλατφόρμα - Αιτήσεις πλέον βάσει ΑΦΜ

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας μένει σε μικροσκοπικό σπίτι χωρίς μπάνιο και νερό με $11.000 ετησίως - «Ζω καλύτερα από ποτέ»

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα 3+1 μηνύματα Μητσοτάκη: Το «βαθύ κράτος», η συσπείρωση της ΝΔ, το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή και οι διαρροές της δικογραφίας

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Aπειλεί με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου στο Ιράν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός ενόψει Πάσχα από σοβαρούς τραυματισμούς με βεγγαλικά και ρουκέτες στη Χίο

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Πύραυλος έπεσε δίπλα σε γυναίκα στο Ισραήλ – Σώθηκε από θαύμα

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: Πόσο κοστίζει φέτος το πασχαλινό τραπέζι – Οι τιμές για αρνί, τσουρέκια και αυγά

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το ΑΦΜ από σήμερα οι αιτήσεις - Εκδόθηκαν 15.500 εγκρίσεις πληρωμών

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου – Η απειλή Τραμπ και η στάση της Τεχεράνης

06:52LIFESTYLE

Ο ΣΚΑΪ ρίχνει τα «δίχτυα» του στην τηλεοπτική αγορά – Τα πρόσωπα που πολιορκεί και τα ανοιχτά μέτωπα

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Απριλίου

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Όλα για όλα στην Ισπανία – Πρώτη «μάχη» με Μπαρτσελόνα

06:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής θα περάσει κοντά από τη Γη

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα η Μεγάλη Τρίτη – Αγωνία για τον καιρό το βράδυ της Ανάστασης και του Πάσχα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Σφοδρό πλήγμα του Ιράν στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το ΑΦΜ από σήμερα οι αιτήσεις - Εκδόθηκαν 15.500 εγκρίσεις πληρωμών

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

22:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις μετά τη σημερινή κατάρρευση

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Σφοδρό πλήγμα του Ιράν στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ

04:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Παλλήνη: «Είδα το πτώμα, το αυτί του ήταν μαύρο», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Μια Ρεθυμνιώτισσα μάγεψε και έβαλε φωτιά στην πίστα με τον χορό της

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

21:51ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τρίτη: Τι συμβολίζει η αυριανή ημέρα - Γιατί ψάλλουμε το «τροπάριο της Κασσιανής»

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Πύραυλος έπεσε δίπλα σε γυναίκα στο Ισραήλ – Σώθηκε από θαύμα

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: Πόσο κοστίζει φέτος το πασχαλινό τραπέζι – Οι τιμές για αρνί, τσουρέκια και αυγά

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Τα ποσοστά των κομμάτων - Ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης - «Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα, ήταν αλκοολική»

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Όλα για όλα στην Ισπανία – Πρώτη «μάχη» με Μπαρτσελόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ