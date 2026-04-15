ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67: Την «έλιωσε» στο… καμίνι και πάει να το σηκώσει στο «σπίτι» της!

Ο «Δικέφαλος» με την «ατσάλινη» ψυχή ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής σε έναν «τελικό», ο οποίος ήταν... ακατάλληλος για καρδιακούς!

Η ΑΕΚ των ανατροπών το έκανε και πάλι κόντρα στην ομάδα που θα φιλοξενήσει το Final Four του BCL στο γήπεδο της και πηγαίνει στην Μπανταλόνα το διάστημα 7-9 Μαΐου, για να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν να χάνουν με 59-63, 5’34’’ πριν το φινάλε, αλλά παίρνοντας ενέργεια από τον εκπληκτικό κόσμο, που έκανε τη SUNEL Arena να μοιάζει με… καμίνι, κράτησαν τους αντιπάλους τους δίχως πόντο για 2’30’’.

Με τους Κατσίβελη και Νάναλι να σημειώνουν «μεγάλα» καλάθια, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τον αγώνα με επιμέρους 11-4, για να φτάσει σε μια «καρυδάτη» νίκη και πρόκριση κόντρα σε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με ενέργεια και ώθηση από την εξέδρα μπήκε στο παιχνίδι η ΑΕΚ, δείχνοντας από τα πρώτα λεπτά τις προθέσεις της απέναντι στην Μπανταλόνα. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πίεσε σε άμυνα κι επίθεση, βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια με τους Μπάρτλεϊ, Φλιώνη, Γκρέι και Χαραλαμπόπουλο, χτίζοντας γρήγορα διαφορά (19-8 στο 8’).

Η αντίδραση των Ισπανών ήρθε μέσα από την ποιότητα των Ρούμπιο και Πάρκερ, που ανέλαβαν το σκοράρισμα και έβαλαν την ομάδα τους ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα. Με 12 και 13 πόντους αντίστοιχα μέχρι την ανάπαυλα, οδήγησαν την Μπανταλόνα στο προβάδισμα (40-34), εκμεταλλευόμενοι το επιμέρους 22-14 της δεύτερης περιόδου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τις δύο ομάδες να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα σκοραρίσματος. Η Μπανταλόνα διατήρησε τον έλεγχο, ωστόσο η ΑΕΚ έμεινε κοντά στο σκορ, μειώνοντας στους πέντε πόντους (50-55) πριν από την έναρξη της τελευταίας περιόδου, έπειτα από όμορφη συνεργασία Μπάρτλεϊ και Μπράουν.

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε… θρίλερ. Η ΑΕΚ έφερε το ματς στα ίσια με τον Κατσίβελη, έπειτα από εξαιρετική δημιουργία του Νάναλι, ξεσηκώνοντας το κοινό. Οι βολές του Πάρκερ έδωσαν εκ νέου προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, όμως ο Μπάρτλεϊ απάντησε με καθοριστικό τρίποντο για το 68-67, λίγο πριν το φινάλε.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κατσίβελης σκόραρε σε αιφνιδιασμό για το 70-67 (34.1’’ πριν τη λήξη), με την ΑΕΚ να παίρνει πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα η «Ένωση» διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα και «σφράγισε» την πρόκριση στο Final Four, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο της.