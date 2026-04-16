«Queen ΑΕΚ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Την πρόκρισή της στο Final 4 του Basketball Champions League πήρε η ΑΕΚ, έπειτα από μία επική ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Μπανταλόνα στα Άνω Λιόσια. Με το 72-67 η «Queen ΑΕΚ» έκλεισε… ραντεβού με την Μάλαγα στον ημιτελικό.

Παράλληλα, «Πρόκριση Έπος» κυνηγά η ποδοσφαιρική Ένωση, καθώς υποδέχεται την Ράγιο Βαγιεκάνο στην «Allwyn Arena» στην ρεβάνς της ήττας 3-0 στο πρώτο ματς της Ισπανίας.

