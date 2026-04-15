ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Τα highlights από την τρομερή πρόκριση της «Ένωσης» στο Final Four του BCL

Η απίθανη ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα λύγισε 72-67 την «οικοδέσποινα» του Final Four, Μπανταλόνα στο Game 3 των προημιτελικών του BCL και πηγαίνει στην Καταλονία για να σηκώσει το τρόπαιο!

Ο «Δικέφαλος» με την «ατσάλινη» ψυχή ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής σε έναν «τελικό», ο οποίος ήταν... ακατάλληλος για καρδιακούς!

Η ΑΕΚ των ανατροπών το έκανε και πάλι κόντρα στην ομάδα που θα φιλοξενήσει το Final Four του BCL στο γήπεδο της και πηγαίνει στην Μπανταλόνα το διάστημα 7-9 Μαΐου, για να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν να χάνουν με 59-63, 5’34’’ πριν το φινάλε, αλλά παίρνοντας ενέργεια από τον εκπληκτικό κόσμο, που έκανε τη SUNEL Arena να μοιάζει με… καμίνι, κράτησαν τους αντιπάλους τους δίχως πόντο για 2’30’’.

