Euroleague: Αυτά είναι τα ζευγάρια των play in και οι διασταυρώσεις στα play offs

Στην 7η θέση της βαθμολογίας της κανονικής διάρκειας της Euroleague τερμάτισε ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά την εύκολη νίκη του 97-62 επί της Αναντολού Εφές, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την πορεία του με ρεκόρ 22-16.

Πλέον οι «πράσινοι» θα πρέπει την Τρίτη το βράδυ να επικρατήσουν της Μονακό στο Telekom Center Athens για να πάρουν το εισιτήριο για τα play offs και να κοντραριστούν με τη Βαλένθια, που τερμάτισε δεύτερη, για μια θέση στο final-4 έχοντας μειονέκτημα έδρας.

Aναλυτικά τα ζευγάρια του play in tournament:

Τρίτη 21 Απριλίου

Παναθηναϊκός - Μονακό

Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 24 Απριλίου

Ο ηττημένος του Παναθηναϊκός-Μονακό θα αντιμετωπίσει το νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας.

*Οι ώρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες

Τα ζευγάρια στα play offs

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ή Μονακό ή Μπαρτσελόνα ή Ερυθρός Αστέρας

Βαλένθια - Παναθηναϊκός ή Μονακό

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις

