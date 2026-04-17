Διάκριση για την έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR: Η πιο θορυβώδης της Ευρώπης!
Το Telekom Center Athens είναι και με τη… βούλα η πιο «καυτή» έδρα της Euroleague, καθώς σε 13 ματς είχε τα περισσότερα Ντεσιμπέλ από κάθε άλλη έδρα της Ευρώπης.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού AKTOR, ακολουθούν πιστά την κληρονομιά του συλλόγου. Έχοντας μετατρέψει την έδρα του «τριφυλλιού» στην πιο «καυτή» της Ευρώπης. Πλέον αυτό πιστοποιήθηκε!
Όπως ανακοινώθηκε από την «bkt.sport», το Telekom Center Athens είναι η πιο θορυβώδης έδρα της Ευρωλίγκας. Σε 13 ματς οι «πράσινοι» υποστηρικτές, είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό Ντεσιμπέλ και κατά συνέπεια θριάμβευσαν στη «μάχη» της εξέδρας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:07 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός: Προχωρά σε έφεση για Τζόουνς
21:27 ∙ LIFESTYLE
Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Νάταλι Πόρτμαν
21:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΦΗ: Sold out για τον τελικό Κυπέλλου – «Η Κρήτη πάει Βόλο»
21:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την γονική αρπαγή ανηλίκου
20:38 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων: Καταγγέλλει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης
20:14 ∙ ΚΟΣΜΟΣ