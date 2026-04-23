Η Euroleague… υποκλίθηκε στον Εργκίν Αταμάν και ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φημίζεται για τη νοοτροπία νικητή που τον έχει μετατρέψει στη μεγαλύτερη μπασκετική δύναμη της Ευρώπης στον 21ο αιώνα. Στον πάγκο του έχει τον Εργκίν Αταμάν, τον κατά γενική ομολογία πιο επιτυχημένο κόουτς των τελευταίων ετών στη διοργάνωση.

Η ίδια η Euroleague… έβγαλε το καπέλο στον «πράσινο» κόουτς. Με ένα γράφημα που εμφανίζει το τι έχει κάνει ο Αταμάν με τις ομάδες του την τρέχουσα δεκαετία.

«Τι απίστευτη πορεία έχει κάνει αυτή τη δεκαετία ο Αταμάν! Πως πιστεύετε ότι θα πάει η φετινή σεζόν;», είναι το ερώτημα που θέτει η Euroleague στην ανάρτησή της.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απάντησε, σχολιάζοντας με τρόπο που παράλληλα αποτελεί μήνυμα για τη συνέχεια: «Τα καλύτερα είναι ακόμη μπροστά...».