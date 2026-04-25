Παναθηναϊκός: Δεν παίζει με Μύκονο ο Σλούκας, «μέσα» ο Σαμοντούροβ – Οι ξένοι που έμειναν εκτός

Χωρίς τον Κώστα Σλούκα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, στην αναμέτρηση με αντίπαλο τη Μύκονο, το απόγευμα του Σαββάτου (25/04).

Ο αρχηγός των «πράσινων» έμεινε εκτός δωδεκάδας κυρίως για λόγους αποφόρτισης και συντήρησης, ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας κι ειδικότερα των πρώτων αγώνων με τη Βαλένθια, για τα playoffs της Euroleague.

Αντίθετα, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επιστρέφει στην αποστολή, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και τέθηκε ξανά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν. Παράλληλα, εκτός εξάδας ξένων για το συγκεκριμένο παιχνίδι έμειναν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.

Το Παναθηναϊκός – Μύκονος είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (25/04). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

