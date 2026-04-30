Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR: Με την ίδια δωδεκάδα οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχοντας ήδη κάνει το break στη σειρά, είναι έτοιμος για το Game 2 με τη Βαλένθια. Στο ματς αυτό για τα play offs της Euroleague, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη 12άδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο κόουτς των «πράσινων» επέλεξε ακριβώς τα ίδια πρόσωπα με το πρώτο ματς. Αυτό σημαίνει πως εκτός έμεινε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τους Γκριγκόνις και Τολιόπουλο να είναι εντός.

Φυσικά εκτός είναι και ο Κώστας Σλούκας με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου

