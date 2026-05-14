Τα... μηνύματα του Ματίας Λεσόρ - "Σας ακούω να λέτε, συνέχισε, συνέχισε"!

Μόλις τελείωσε το ματς στην Ισπανία, ο Ματίας Λεσόρ ήταν αυτός που ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Γνωρίζοντας το μέγεθος της αποτυχίας της ομάδας, μετά την ήττα και τον αποκλεισμό από το Final Four.

Ο σέντερ των «πράσινων» απολογήθηκε, έκανε αυτοκριτική και φανέρωσε πως αισθάνεται έντονα την ευθύνη απέναντι στα εκατομμύρια «πράσινων» υποστηρικτών.

Πλέον, όσο μεγάλη κι αν είναι η απογοήτευση, η ομάδα είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει. Γιατί υπάρχει μπροστά ο στόχος του πρωταθλήματος και εν συνεχεία η ξεκούραση πριν τη δουλειά για την επόμενη σεζόν.

Ο Λεσόρ έκανε ένα απλό ποστάρισμα στο Instagram. Δείχνοντας πως τον «τρώει» ο αποκλεισμός, αλλά έστειλε και το μήνυμα πως δεν χρειάζεται να μένει το κεφάλι χαμηλά. Ανέβασε λοιπόν το έμβλημα του «τριφυλλιού» με τα επτά αστέρια. Υπενθυμίζοντας σε όλους, πως το μέγεθος ούτε αλλοιώνεται, ούτε «λερώνεται».

Στη συνέχεια ανέβασε ένα τραγούδι με χαρακτηριστικού στίχους:

«Σε κάθε βήμα που κάνω, σας ακούω να λέτε, συνέχισε, συνέχισε, συνέχισε. Και είναι δύσκολο, το ξέρω, θέλω να προχωρήσω…

Έχω περάσει τόσα πολλά, αλλά αυτό το γ…….. είναι το χειρότερο».

Μάλιστα στη συγκεκριμένη φωτογραφία, έσβησε με μια πράσινη καρδιά τον Ρισόν Χολμς!

Τέλος, πόσταρε και το κατάμεστο και καταπράσινο Telekom Center Athens.