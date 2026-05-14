Πεζοπόρος ανακαλύπτει κάτω από ένα δέντρο χρυσό σπαθί ηλικίας 1.500 ετών σαν το Εξκάλιμπερ

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το σπαθί θάφτηκε ως προσφορά στους θεούς κατά την περίοδο κρίσης και κακών σοδειών.

Ο μύθος του Βασιλιά Αρθούρου φαίνεται πως ζωντάνεψε πρόσφατα, χάρη σε μία τυχαία ανακάλυψη ενός πεζοπόρου σε ένα νορβηγικό δάσος.

Ένα χρυσό σπαθί ηλικίας 1.500 ετών ήταν κρυμμένο κάτω από ένα δέντρο, στην περιοχή Austrått της πόλης Sandnes, στη νοτιοδυτική Νορβηγία.

Η είδηση ανακοινώθηκε στις 5 Μαΐου από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Σταβάνγκερ Νορβηγίας.

Το αντικείμενο χρονολογείται στον 6ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της Περιόδου των Μεταναστεύσεων της Νορβηγίας, μια ταραχώδη εποχή αναταραχών που ακολούθησε την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ο ανώνυμος πεζοπόρος, πατέρας δύο παιδιών, παρατήρησε ένα δέντρο που είχε πέσει από καταιγίδα, και άρχισε να ψάχνει το έδαφος από κάτω.

«Είδα ένα μικρό ύψωμα στο χώμα κάτω από το δέντρο και το έσπρωξα με ένα ξύλο», είπε, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

«Ξαφνικά είδα κάτι να λάμπει. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι είχα βρει.»

Σε αντίθεση με τον Βασιλιά Αρθούρο και το Εξκαλιμπέρ, το εύρημα δεν ήταν παρά ένα μικρό χρυσό εξάρτημα σπαθιού, πλάτους περίπου έξι εκατοστών.

Παρόλα αυτά, οι αρμόδιοι τόνισαν τη σημασία του.Σημείωσαν ότι το σπαθί «πιθανότατα ανήκε σε κάποιον αρχηγό που κυβερνούσε στο Χόβε».

«Είναι πλούσια διακοσμημένο και θα κοσμούσε μια θήκη που φοριόταν στη ζώνη, από την οποία κρεμόταν το σπαθί», αναφέρεται στο δελτίο τύπου.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο εύρημα στο Ρόγκαλαντ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί μόνο 17 άλλα στην Βόρεια Ευρώπη».

Ο αρχαιολόγος και καθηγητής πανεπιστημίου Håkon Reiersen χαρακτήρισε το εύρημα «θεαματικό» και εκτίμησε πως ο ιδιοκτήτης του σπαθιού «ήταν πιθανότατα ο ηγέτης αυτής της περιοχής κατά το πρώτο μισό του 6ου αιώνα, με μια ακολουθία πιστών πολεμιστών».

«Τα χρυσά διακοσμητικά στοιχεία της θήκης συνήθως δεν παρουσιάζουν σχεδόν κανένα σημάδι χρήσης, αλλά αυτό εδώ είναι φθαρμένο και φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί πολύ, κάτι που υποδηλώνει ότι ο αρχηγός το χρησιμοποιούσε πράγματι συχνά. Υπογράμμιζε τη θέση και τη δύναμή του» είπε ο καθηγητής.

Όσον αφορά στον λόγο για τον οποίο ήταν κρυμμένο, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το θραύσμα του ξίφους θάφτηκε σε μια σχισμή βράχου «ως προσφορά στους θεούς».



«Εκείνη την εποχή, υπήρχαν κακές σοδειές και κρίση, και οι άνθρωποι πιθανότατα κατέθεσαν πολύτιμα αντικείμενα ως προσφορές με την ελπίδα για καλύτερες εποχές», δήλωσαν οι αξιωματούχοι.