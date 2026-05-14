Πόσο επικίνδυνη είναι τελικά η κλιματική αλλαγή - Τι είναι το το RCP8.5

Οι κλιματολόγοι έχουν ενημερώσει το σύνολο των σεναρίων τους για τη μελλοντική κλιματική αλλαγή και έχουν αποκλείσει το RCP8.5, το «πιο ζοφερό» σενάριο που χρησιμοποιείται εδώ και καιρό στην επιστημονική έρευνα, τις πολιτικές προβλέψεις και τα μέσα ενημέρωσης.

Το σενάριο RCP8.5 υπολόγιζε μια απότομη αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μια μαζική επέκταση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, κυρίως άνθρακα, και μια σημαντική αύξηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Βασίστηκε σε υποθέσεις ταχείας επέκτασης της παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής περισσότερων από μίας μονάδας παραγωγής ενέργειας από άνθρακα ανά ημέρα και διπλασιασμού των παγκόσμιων εκπομπών CO₂.

Ωστόσο, πολλοί επιστήμονες έχουν επισημάνει στο παρελθόν ότι αυτό το σενάριο είναι μη ρεαλιστικό. Τα τελευταία χρόνια, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν σταθεροποιηθεί σε περίπου 40 δισεκατομμύρια τόνους CO₂ ετησίως και δεν παρουσιάζουν την ταχεία αύξηση που προβλέπεται στο RCP8.5.

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι η εξάλειψη αυτού του σεναρίου δεν σημαίνει μείωση των κλιματικών κινδύνων. Ακόμα και υπό πιο ήπιες συνθήκες, η αύξηση της θερμοκρασίας κατά περισσότερο από τρεις βαθμούς Κελσίου παραμένει πιθανή, οδηγώντας σε αυξημένες ξηρασίες, έντονες βροχοπτώσεις και καύσωνες, λιώσιμο παγετώνων και περαιτέρω άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

