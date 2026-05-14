Χριστοδουλίδης: Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη

(ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) Ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων κατά την οποία απευθύνεται στο Σώμα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Αθήνα, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Ειδική συνεδρίαση του ελληνικού Κοινοβουλίου για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

«Η παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Βουλή των Ελλήνων αποτελεί την ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών που συνδέουν την Ελλάδα και την Κύπρο, με κοινές μνήμες, αγώνες και θυσίες».

Με αυτά τα λόγια, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης καλωσόρισε στο ελληνικό Κοινοβούλιο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος επισκέπτεται επισήμως την Αθήνα ύστερα από πρόσκλησή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κλίμα υπήρξε ιδιαίτερο θερμό και συγκινησιακό κατά την ομιλία του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, παρουσία πολλών βουλευτών, όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων.

Σκοπός της επίσκεψης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για τους κοινούς εθνικούς στόχους σχετικά με την προώθηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή Ελλάδας -Κύπρου καθώς και για την πορεία των εργασιών της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ερχόμενο εξάμηνο.

Ο κ. Ν. Χριστοδουλίδης απηύθυνε ομιλία στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια από τον τ. Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια με αφορμή τα 50 χρόνια ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κύπρου.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης στην ομιλία του υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν «ένα ακλόνητο σημείο αναφοράς» σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών ανακατατάξεων, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας και της προσήλωσης στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι η άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. «αναδεικνύει τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή», ενώ παράλληλα εξήρε την υπευθυνότητα και τη διορατικότητα με την οποία ασκεί τα καθήκοντά της.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας για το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας», στηρίζοντας μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Τόνισε ακόμη ότι «52 χρόνια τώρα, ένας στρατός κατοχής κρατά μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κομμένη στα δύο», επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την κατάργηση αναχρονιστικών συστημάτων εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων τρίτων.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για τη διεθνή ανάδειξη του Κυπριακού, σημειώνοντας ότι η Βουλή των Ελλήνων αξιοποιεί κάθε δυνατότητα για την προβολή ενός ζητήματος που «αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου».

Σε προσωπικό τόνο, ο κ. Ν. Κακλαμάνης επανέλαβε ότι «η σχέση Ελλάδας και Κύπρου στηρίζεται στη συνέπεια, την ειλικρίνεια και τη διαχρονική εμπιστοσύνη», ενώ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει «από αυτή τη θέση, αλλά και ως απλός πολίτης, να διακηρύσσει το δίκαιο αίτημα για την άρση της διαχρονικής αδικίας σε βάρος της Μεγαλονήσου».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η Κύπρος δεν είναι για εμάς μόνο σύμμαχος, αλλά αδελφός λαός», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι Ελλάδα και Κύπρος θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί «με πίστη στις κοινές αξίες, προοπτική και ομόνοια».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, απευθυνόμενος στο Σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου, τόνισε με συγκίνηση πως στις «τιμημένες στήλες των μνημείων μας σε Κύπρο και Ελλάδα, είναι χαραγμένα τα ονόματα των ηρώων που έπεσαν στους ένδοξους αγώνες από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα». Και συνέχισε: «Όλοι αυτοί οι ήρωες, είναι οι αρμοί που ενώνουν τους κοινούς μας αγώνες, τις κοινές μας αξίες και τα κοινά μας οράματα, που κατά τον Ηρόδοτο, συνθέτουν την εθνική μας ταυτότητα αλλά και τη συνείδησή μας: το όμαιμον, το ομόγλωσσον, το όμόθρησκον και το ομότροπον».

Ο κ. Χριστοδουλίδης περιγράφοντας τις ενέργειες που γίνονται αναφορικά με την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, σημείωσε: «Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για συνολική επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και φυσικά των αρχών, των αξιών και του Δικαίου της ΕΕ».

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπάρχει διαρκής προσπάθεια για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για συνολική επίλυση του Κυπριακού, «στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και φυσικά των αρχών, των αξιών και του Δικαίου της ΕΕ», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα σε αυτήν την προσπάθεια «παραμένει ο πιο συνεπής και ανιδιοτελής σύμμαχος. Και θα ήθελα για μια ακόμη φορά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για τη διαχρονική συμπαράσταση».

Υπενθύμισε, επίσης, «την ουσιαστική συμβολή της Βουλής των Ελλήνων, η οποία με ψήφισμα είχε καταστήσει σαφές προς όλους ότι δεν θα επικύρωνε την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν περιλάμβανε και την Κυπριακή Δημοκρατία». «Αυτή η θέση της Ελληνικής Βουλής λειτούργησε καταλυτικά για την επίτευξη του μείζονος εθνικού στόχου της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», εξήγησε.

Στη συνέχεια ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην πρόσφατη αμυντική συνδρομή της Ελλάδας προς την Κύπρο επισημαίνοντας ότι «η άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημά μας για ενίσχυση της αμυντικής μας επάρκειας, ήταν ο προπομπός για τη δημιουργία ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης στην πράξη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και θέλω για μια ακόμη φορά, να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για την έμπρακτη βοήθεια».

«Οι σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας διέρχονται το καλύτερο σημείο στο οποίο βρέθηκαν ποτέ, σαν αποτέλεσμα της μεθοδικής, απόλυτα ειλικρινούς και αποτελεσματικής συνεργασίας που αναπτύσσουμε σε μια σειρά από θέματα, με απόλυτο σεβασμό σε ενδεχόμενες διαφωνίες ή/και διαφορετικές προσεγγίσεις» ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας υποδέχθηκαν στο Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ν. Κακλαμάνης και ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι πρώην πρωθυπουργοί κ. Λουκάς Παπαδήμος, κ. Αντώνης Σαμαράς και οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης και κ. Βύρων Πολύδωρας. Επίσης, την εκδήλωση παρακολούθησαν μέλη του υπουργικού συμβουλίου, πρόεδροι και βουλευτές των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Κατά την άφιξη του κ. Ν. Χριστοδουλίδη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», τον υποδέχτηκε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ενώ στην προπομπή του ο Β’ Αντιπρόεδρος, κ. Γιώργος Γεωργαντάς.