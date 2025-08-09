Βόλεϊ: Νίκη για την Εθνική Ελλάδας στη Γεωργία και «αγκαλιά» με την πρόκριση!

Ένα βήμα από το στόχο της, απέχει η Εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πλησίασε σημαντικά στην πρόκριση για την τελική φάση του Ευρωβόλεϊ 2026, μετά την επικράτηση με 3-0 σετ στη Γεωργία.

Ο αγώνας ήταν στο πλαίσιο του 6ου προκριματικού ομίλου και για την 4η αγωνιστική. Διεξήχθη στην πόλη Ρούσταβι και χρειάστηκε κάτι παραπάνω από μία ώρα για να συνεχίσει με το απόλυτο νικών (3 στα 3).

Πλέον, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χρειάζεται δύο σετ στο ματς με τα Σκόπια που θα γίνει στο κλειστό του Ρέντη την ερχόμενη Τετάρτη (13/8 – 20:00).

Κορυφαίος και πρώτος σκόρερ ήταν ο Σταύρος Μούχλιας με 11 πόντους, με τον νεαρό να κάνει ντεμπούτο στα 17 του χρόνια.

Τα σετ: 0-3 (16-25, 10-25, 15-25) σε 67'

ΓΕΩΡΓΙΑ (Σόσο Λομπζανίτζε): Κουραζιάνι 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Τσχομάρια 7 (7/24 επ., 53% υπ. - 26% άριστες), Λαζαρασβίλι 4 (4/13 επ., 39% υπ. - 9% άριστες), Ζακαϊντζε 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Νουτσουμπίτζε 1 (1/4 επ.), Γκορντάτζε / Ντζελάντζε (λ, 47% υπ. - 18% άριστες), Νατσβισβίλι, Κατσιμπάγια 1 (1/3 επ.), Καμκαμίντζε, Τεντβοράντζε 5 (5/17 επ., Μπουρντούλι.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χανδρινός Σπ. 10 (10/18 επ., 53% υπ. - 24% άριστες), Μούχλιας Δ. 10 (7/12 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βαϊόπουλος 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Μούχλιας Σ. 11 (9/16 επ., 2 μπλοκ, 67% υπ. - 25% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ, 100% υπ. - 100% άριστες), Τζιάβρας (λ), Χασμπάλα 1 (1/1 επ.), Θεοδόσης 5 (4/5 επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος, Νανόπουλος 4 (3/9 επ., 1 άσσος).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ελλάδα 3 νίκες-0 ήττες, 9 βαθμοί, 9-1 σετ, 240-165 πόντοι

2. Σκόπια 1 νίκη-1 ήττα, 3 βαθμοί, 4-3 σετ, 161-134 πόντοι

3. Γεωργία 0 νίκες-3 ήττες, 0 βαθμοί, 0-9 σετ, 123-225 πόντοι