Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Η Ελίνα Τζένγκο συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού – Οι μεταδόσεις
Η Ελίνα Τζένγκο συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, όπου θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο – Δείτε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/09).
Η Ελληνίδα ακοντίστρια με… μπόλικο άγχος κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.
Η Ελίνα Τζένγκο δεν έπιασε το όριο των 62.50 για να προκριθεί στον τελικό χωρίς να την ενδιαφέρουν οι βολές των υπόλοιπων αθλητριών, αλλά με τα 61.31 της τρίτης προσπάθειάς της βρέθηκε εντός της δωδεκάδας με την 11η καλύτερη επίδοση.
Ο τελικός του ακοντισμού είναι προγραμματισμένος για το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) στις 15:05 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
11:00
Novasports 6HD
WTA 500 2025
Σεούλ, Ημιτελικοί
11:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Αλεξάντερ Σεβτσένκο - Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ
ATP 250 2025
11:30
ΑΝΤ1+
Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Practice 3
Μηχανοκίνητα
12:00
COSMOTE SPORT 9 HD
G League Γιουνάιτεντ - Ιλαγουάρα Χοκς
FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025
12:00
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025
Στίβος
13:30
Novasports Premier League
Premier League Kick-off
5η αγωνιστική
14:00
Action 24
ΠΑΟΚ Β – Αναγέννηση Καρδίτσας
Greek Super League 2 2025-2026
14:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Λέστερ – Κόβεντρι
Sky Bet EFL Championship 2025-26
14:30
Novasports Premier League
Λίβερπουλ – Έβερτον
Premier League 2025/26
15:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Αλ Αχλί - Ουτσουνομίγια Μπρεξ
FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025
15:00
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025
8η Μέρα – Απόγευμα
15:00
ΑΝΤ1+
Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Qualifying
Μηχανοκίνητα
15:00
Novasports 1HD
Τζιρόνα – Λεβάντε
La Liga EA Sports 2025/26
16:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπολόνια – Τζένοα
Serie A 2025-26
16:30
Novasports Extra 2
Άουγκσμπουργκ – Μάιντς
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Extra 1
Αμβούργο – Χάιντενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Prime
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
16:30
Novasports 6HD
Βέρντερ Βρέμης – Φράιμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 3HD
Χόφενχαϊμ - Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Τσάρλτον
Sky Bet EFL Championship 2025-26
17:00
ΕΡΤ2
Νέος Αχαρναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο
17:00
Novasports Premier League
Μπράιτον – Τότεναμ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports Start
Γουλβς – Λιντς
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 5HD
Γουέστ Χαμ - Κρίσταλ Πάλας
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 4HD
Μπέρνλι - Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 2025/26
17:15
Novasports 1HD
Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ
La Liga EA Sports 2025/26
18:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Κηφισιά – Άρης
Stoiximan Super League 2025-26
18:00
Novasports 2HD
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Stoiximan Super League 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Ελλάς Βερόνα – Γιουβέντους
Serie A 2025-26
19:30
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι
Premier League 2025/26
19:30
Novasports Start
Βιγιαρεάλ – Οσασούνα
La Liga EA Sports 2025/26
19:30
Novasports 3HD
Λειψία – Κολωνία
Bundesliga 2025/26
19:30
Novasports 1HD
Αλαβές – Σεβίλλη
La Liga EA Sports 2025/26
19:45
COSMOTE SPORT 8 HD
Ρέιντζερς – Χιμπέρνιαν
Premier Sports Cup 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Άβες – Μπενφίκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας Aktor
Stoiximan Super League 2025-26
20:30
Novasports Prime
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Stoiximan Super League 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Αλ Νασρ - Αλ Ριάντ
Roshn Saudi League 2025-26
21:00
Novasports 2HD
Φορτούνα Σίταρντ – Ουτρέχτη
Eredivisie 2025/26
21:30
Novasports 4HD
Νυρεμβέργη – Μπόχουμ
Bundesliga 2 2025/26
21:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Ουντινέζε – Μίλαν
Serie A 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Oktagon 2025
76 (Γερμανία, Φρανκφούρτη)
22:00
Novasports Premier League
Φούλαμ – Μπρέντφορντ
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Βαλένθια – Μπιλμπάο
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Βιτόρια Γκιμαράες – Μπράγκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
03:00
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025
9η Ημέρα – Πρωί
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ