Η Ελληνίδα ακοντίστρια με… μπόλικο άγχος κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Η Ελίνα Τζένγκο δεν έπιασε το όριο των 62.50 για να προκριθεί στον τελικό χωρίς να την ενδιαφέρουν οι βολές των υπόλοιπων αθλητριών, αλλά με τα 61.31 της τρίτης προσπάθειάς της βρέθηκε εντός της δωδεκάδας με την 11η καλύτερη επίδοση.

Ο τελικός του ακοντισμού είναι προγραμματισμένος για το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) στις 15:05 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

11:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Σεούλ, Ημιτελικοί 11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Σεβτσένκο - Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ ATP 250 2025 11:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Practice 3 Μηχανοκίνητα 12:00 COSMOTE SPORT 9 HD G League Γιουνάιτεντ - Ιλαγουάρα Χοκς FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025 12:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Στίβος 13:30 Novasports Premier League Premier League Kick-off 5η αγωνιστική 14:00 Action 24 ΠΑΟΚ Β – Αναγέννηση Καρδίτσας Greek Super League 2 2025-2026 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship 2025-26 14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Έβερτον Premier League 2025/26 15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί - Ουτσουνομίγια Μπρεξ FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025 15:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 8η Μέρα – Απόγευμα 15:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Qualifying Μηχανοκίνητα 15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Τζένοα Serie A 2025-26 16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Μάιντς Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Extra 1 Αμβούργο – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Prime Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 16:30 Novasports 6HD Βέρντερ Βρέμης – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ - Μπάγερν Μονάχου Bundesliga 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Τσάρλτον Sky Bet EFL Championship 2025-26 17:00 ΕΡΤ2 Νέος Αχαρναϊκός – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο 17:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Τότεναμ Premier League 2025/26 17:00 Novasports Start Γουλβς – Λιντς Premier League 2025/26 17:00 Novasports 5HD Γουέστ Χαμ - Κρίσταλ Πάλας Premier League 2025/26 17:00 Novasports 4HD Μπέρνλι - Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League 2025/26 17:15 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ La Liga EA Sports 2025/26 18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Άρης Stoiximan Super League 2025-26 18:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Stoiximan Super League 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Γιουβέντους Serie A 2025-26 19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι Premier League 2025/26 19:30 Novasports Start Βιγιαρεάλ – Οσασούνα La Liga EA Sports 2025/26 19:30 Novasports 3HD Λειψία – Κολωνία Bundesliga 2025/26 19:30 Novasports 1HD Αλαβές – Σεβίλλη La Liga EA Sports 2025/26 19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ρέιντζερς – Χιμπέρνιαν Premier Sports Cup 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Άβες – Μπενφίκα Liga Portugal Betclic 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας Aktor Stoiximan Super League 2025-26 20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός Stoiximan Super League 2025-26 21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ - Αλ Ριάντ Roshn Saudi League 2025-26 21:00 Novasports 2HD Φορτούνα Σίταρντ – Ουτρέχτη Eredivisie 2025/26 21:30 Novasports 4HD Νυρεμβέργη – Μπόχουμ Bundesliga 2 2025/26 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Μίλαν Serie A 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 76 (Γερμανία, Φρανκφούρτη) 22:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Μπρέντφορντ Premier League 2025/26 22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Μπιλμπάο La Liga EA Sports 2025/26 22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Μπράγκα Liga Portugal Betclic 2025-26 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 03:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 9η Ημέρα – Πρωί 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ

