Hellenic Championship ATP 250: Career-high κι ελπίδες για το Australian Open κέρδισε ο Σακελλαρίδης

Ο Έλληνας τενίστας έδωσε τη μάχη του κόντρα στον Νούνο Μπόρζες, αλλά ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-6(4), 6-3), στο πλαίσιο του πρώτου γύρου.

Με την παρουσία του στο «250άρι» της Αθήνας, το οποίο διεξάγεται στο Telekom Center Athens, ο Σακελλαρίδης έκανε νέο career-high, όσον αφορά στη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη. Συγκεκριμένα, ανεβαίνει στο Νο277 του κόσμου για πρώτη φορά στην καριέρα του και με αυτό τον τρόπο αυξάνει τις ελπίδες του για να βρεθεί στα προκριματικά του πρώτου Grand Salm του 2026, το Australian Open.

Όπως επιβεβαίωσε κι ο ίδιος, πλέον, ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο ATP Challenger 75 της Λιόν, εκεί όπου χρειάζεται μια εξαιρετική πορεία για να μαζέψει τους βαθμούς που χρειάζεται, ώστε να εξασφαλίσει την παρουσία του στη Μελβούρνη.

Στο τουρνουά της γαλλικής πόλης, το οποίο θα διεξαχθεί 10-16 Νοεμβρίου, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους και τενίστες, όπως οι Αλεχάνδρο Ταβίλο, Λάσλο Τζέρε και Γιάν Λέναρντ Στρουφ.

