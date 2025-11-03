Hellenic Championship ATP 250: Ελεύθερη είσοδος για τα παιδιά μέχρι την Τετάρτη (05/11)

Το Hellenic Championship ATP 250 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη διοργάνωση να προχωράει σε μια πολύ όμορφη κίνηση.

Το τουρνουά της Αθήνας, το οποίο διεξάγεται στο Telekom Center Athens, προσφέρει δωρεάν είσοδο για όλα τα παιδιά έως 7 ετών τη Δευτέρα (3/11), την Τρίτη (4/11) και την Τετάρτη (5/11).

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για τους μικρούς φίλους του τένις να ζήσουν από κοντά δράση παγκόσμιου επιπέδου και να παρακολουθήσουν μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος, όπως τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Σταν Βαβρίνκα και τον Λορέντζο Μουζέτι.

Εισιτήρια για τις ημέρες του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.

