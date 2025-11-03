Hellenic Championship ATP 250: Προπονήθηκε στο Telekom Center Athens πριν την πρεμιέρα ο Βαβρίνκα

Ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας, έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση, δουλεύοντας με τον προπονητή του Μάγκνους Νόρμαν.

Ο κάτοχος τριών Grand Slam τίτλων, μολονότι έχει «πατήσει» τα 40 χρόνια ζωής, παραμένει ανταγωνιστικός και με το δυναμικό και συνάμα ντελικάτο του backhand με το ένα χέρι αναμένεται να ενθουσιάσει το κοινό.

Ο Βαβρίνκα αντιμετωπίζει τον Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να ξεκινήσει στις 18:00. Η αναμέτρηση, όπως και όλες που θα διεξαχθούν στο κεντρικό court θα μεταδοθούν από το Novasports6HD.

Εισιτήρια για τις ημέρες του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μπορείτε να προμηθευτείτε ΕΔΩ, ενώ μέχρι την Τετάρτη (05/011) η είσοδος είναι ελεύθερη για όλα τα παιδιά μέχρι 7 ετών.

