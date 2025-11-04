Hellenic Championship ATP 250: Η αποθεωτική είσοδος και παρουσίαση του Νόβακ Τζόκοβιτς (βίντεο)

Ο «Νόλε» αντιμετωπίζει τον Αλεχάντρο Ταμπίλο στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο «250άρι» της Αθήνας.

Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος μετά το Telekom Center Athens θα βρεθεί στα ATP Finals, γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του τένις που έδωσαν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες του κλειστού.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις καταχειροκροτήθηκε τόσο κατά την είσοδο του στο κεντρικό court, όσο και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.

Διαβάστε επίσης