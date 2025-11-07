Hellenic Championship ATP250: Σπουδαία «μάχη» με νικητή τον Μουζέτι – Στον τελικό με Τζόκοβιτς

Σπουδαίο τένις παρακολούθησαν οι φίλοι του αθλήματος που βρέθηκαν στο Telekom Center Athens για τον ημιτελικό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, ανάμεσα στον Λορέντζο Μουζέτι και τον Σεμπάστιαν Κόρντα. Ο Ιταλός μετά από εκπληκτικό αγώνα επικράτησε 2-1 σετ (6-0, 5-7, 7-5) και πέρασε στον τελικό. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Μουζέτι (Νο.9 στον κόσμο) ήταν αποφασιστικός από την αρχή και απέδωσε τένις υψηλού επιπέδου. Ο Ιταλός έκανε τρία break στο πρώτο σετ και το πήρε χωρίς να χάσει game με 6-0.

Το δεύτερο σετ ήταν σαφώς πιο αμφίρροπο. Οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τουw σε «κλειστά» games. Τελικά στο 7ο ο Μουζέτι έκανε το break παίρνοντας προβάδισμα με 4-3. Όμως ο Κόρντα «απάντησε» άμεσα ισοφαρίζοντας σε 4-4. Ο Αμερικανός έκανε το καθοριστικό break στο 12ο game και πήρε το σετ με 7-5, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το τρίτο σετ ήταν εξίσου συναρπαστικό. Ο Ιταλός και ο Αμερικανός κρατούσαν το σερβίς τους, φτάνοντας στο 5-5. Στο 11ο game ο Μουζέτι έκανε το break και κράτησε το σερβίς του στη συνέχεια για το 7-5 και την πρόκρισή του με 2-1 σετ.