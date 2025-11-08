Hellenic Championship ATP 250: Οριστικό! Εκτός ATP Finals ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Πάει Τορίνο ο Μουζέτι

Το πρόβλημα στον ώμο επιδεινώθηκε κι ως εκ τούτου ο «Νόλε» αποφάσισε να αποσυρθεί από το τουρνουά των κορυφαίων της σεζόν.

Ο Σέρβος το επιβεβαίωσε με insta story, μετά τον τελικό με τον Μουζέτι, ο οποίος είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του.

Ο Ιταλός τενίστας μπορεί να λύγισε μετά από τρεις ώρες, αλλά, όπως ανέφερε κι ο ίδιος, μετά το τέλος του τελικού ο Τζόκοβιτς του είπε ότι δεν θα πάει στο Τορίνο κι ως εκ τούτου αυτό θα μπορέσει να δώσει το «παρών».

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Τζόκοβιτς τόνισε για την απόσυρση του από τα ATP Finals:

«Δυστυχώς, ναι. Είναι ένα θέμα που είχαν όλη την εβδομάδα. Γι’ αυτό δεν ήθελα να πάρω νωρίτερα απόφαση για το Τορίνο — ήθελα να δω πώς θα αντιδρούσε το σώμα μου στους αγώνες. Μετά τον ημιτελικό ήμουν αισιόδοξος, αλλά σήμερα, ακόμα και πριν τον τελικό, δεν ένιωθα καλά. Έπρεπε να πάρω δυνατά φάρμακα για να μπορέσω να παίξω. Τώρα που περνάει η επίδρασή τους, δεν περιμένω καλή αίσθηση στον ώμο.

Δεν μπορώ να αγωνιστώ στο επίπεδο που χρειάζεται για ένα τουρνουά όπως το ATP Finals. Πρέπει να παίξω μεθάυριο και απλώς δεν υπάρχει χρόνος για ανάρρωση. Με στενοχωρεί πολύ, γιατί αγαπώ να παίζω σε κλειστά γήπεδα και στο Τορίνο έχω πάντα επιτυχίες. Οι φίλαθλοι εκεί είναι υπέροχοι. Ειλικρινά, λυπάμαι. Αλλά τουλάχιστον ο Μουζέτι θα είναι εκεί, οπότε κάτι θετικό βγαίνει από σήμερα. Εύχομαι σε όλους ένα υπέροχο τουρνουά και ελπίζω του χρόνου να έχω άλλη μια ευκαιρία να συμμετάσχω».