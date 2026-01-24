Australian Open: Εύκολα στους «16» ο Τζόκοβιτς

Ο Σέρβος τενίστας ξεπέρασε το φράγμα των 100 νικών στο πρώτο Grand Slam της σεζόν, φτάνοντας τις 102 συνολικά, παραμένοντας παράλληλα αήττητος σε σετ στο τουρνουά. Στα δύο πρώτα σετ, ο 38χρονος «Νόλε» επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στον Ολλανδό αντίπαλό του, κατακτώντας τα με 6-3 και 6-4 αντίστοιχα.

Το τρίτο σετ, ωστόσο, είχε διαφορετική εξέλιξη, με τους δύο τενίστες να εμφανίζονται ιδιαίτερα σταθεροί στο σερβίς τους. Αφού αντάλλαξαν από ένα break, το σετ οδηγήθηκε σε tie-break, με τον Βαν ντε Ζαντσούλπ να καταφέρνει μάλιστα να σβήσει δύο match point του Τζόκοβιτς στο 12ο game.

Εκεί μίλησε η εμπειρία και η ποιότητα του κατόχου 24 τίτλων Grand Slam, ο οποίος επικράτησε με 7-4 στο tie-break, κλείνοντας το σετ με 7-6(4) και «σφραγίζοντας» τη νίκη του. Στη φάση των «16», ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Γιακούμπ Μένσικ και τον Ίθαν Κουίν, συνεχίζοντας την πορεία του προς έναν ακόμη τίτλο στη Μελβούρνη.

