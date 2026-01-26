Εθνική ομάδα πόλο: Λείπει μόνο το χρυσό - Η επίσημη... επιτυχημένη και οι έξι ρέκορντμαν

Μόνο το χρυσό από μια μεγάλη διοργάνωση λείπει πλέον από το σπουδαίο παλμαρέ της Εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών, με έξι μέλη της αποστολής να μπαίνουν σε μια μοναδική λίστα.

Εθνική ομάδα πόλο: Λείπει μόνο το χρυσό - Η επίσημη... επιτυχημένη και οι έξι ρέκορντμαν
Η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό μετάλλιο της ιστορίας της στο τουρνουά του Βελιγραδίου επικρατώντας με 12-5 της Ιταλίας και μαζί γράφει νέα ρεκόρ τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Το παλμαρέ της Εθνικής μας ολοκληρώθηκε, καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει ανέβει στο βάθρο σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις: Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, World Cup (στην παλαιά και τη νέα μορφή του), World League, Μεσογειακούς Αγώνες και πλέον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Συνολικά, η συγκομιδή της ελληνικής ομάδας έφτασε τα 18 μετάλλια, εκ των οποίων 5 ασημένια και 13 χάλκινα, γεγονός που την καθιστά ως «επίσημη... επιτυχημένη» σε επίπεδο ανδρών, αν όχι ως «επίσημη αγαπημένη».

Αυτό που συνεχίζει να λείπει είναι το χρυσό, η κορυφή του βάθρου που η «γαλανόλευκη» κυνηγά εδώ και μία πενταετία τουλάχιστον.

Παράλληλα, από την 15άδα του Θοδωρή Βλάχου στο Βελιγράδι σχεδόν οι μισοί παίκτες ήταν παρόντες τόσο στο Τόκιο όσο και στα τρία μετάλλια στα Παγκόσμια που ακολούθησαν, το 2022, το 2023 και το 2025 και έβαλαν το όνομά τους στην λίστα με τους πολίστες της χώρας μας που έχουν πάρει μετάλλια και στις τρεις μεγάλες διοργανώσεις.

Αυτοί είναι οι εξής:

  • Ντίνος Γενηδουνιάς: Ολυμπιακοί (2021) - Παγκόσμιο (2015, 2022, 2023, 2025), Ευρωπαϊκό (2026)
  • Δημήτρης Σκουμπάκης: Ολυμπιακοί (2021) - Παγκόσμιο (2022, 2023, 2025), Ευρωπαϊκό (2026)
  • Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης: Ολυμπιακοί (2021) - Παγκόσμιο (2023, 2025), Ευρωπαϊκό (2026)
  • Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης: Ολυμπιακοί (2021) - Παγκόσμιο (2022, 2023, 2025), Ευρωπαϊκό (2026)
  • Αλέξανδρος Παπαναστασίου: Ολυμπιακοί (2021) - Παγκόσμιο (2022, 2023), Ευρωπαϊκό (2026)
  • Μάνος Ζερδεβάς: Ολυμπιακοί (2021) - Παγκόσμιο (2022, 2023), Ευρωπαϊκό (2026)

Τα 18 μετάλλια της εθνικής σε μεγάλες διοργανώσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (17 συμμ., 0-1-0)

Ασημένιο: 2021

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (19 συμμ., 0-1-4)

Ασημένιο: 2023

Χάλκινα: 2005, 2015, 2022, 2025

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (22 συμμ. 0-0-1)

Χάλκινο: 2026

WORLD CUP (10 συμμ., 0-2-0)

Ασημένια: 1997, 2025

WORLD LEAGUE (8 συμμ., 0-0-4)

Χάλκινα: 2004, 2006, 2016, 2020

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (15 συμμ. 0-1-4)

Ασημένιο: 2018

Χάλκινο: 1951, 1991, 1993, 2013

