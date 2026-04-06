Τένις: Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο

Την πρώτη του ήττα σε πρεμιέρα τουρνουά στο Μόντε Κάρλο, γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε 2-0 σετ από τον Φραν Σερούντολο. Ο Αργεντινός που είναι Νο.19 στον κόσμο, χρειάστηκε 1 ώρα και 45 λεπτά για να αποκλείσει τον Τσιτσιπά.

Έτσι ο Έλληνας πρωταθλητής μένει εκτός συνέχεια πριν καν φτάσει στο δεύτερο γύρο. «Λύγισε» γιατί ήταν σε κακή μέρα και έτσι επέτρεψε στον αντίπαλό του να πάρει τα σετ με 7-5 και 6-4. Συνεχίζοντας στο Monte Carlo Masters.

Η συγκεκριμένη ήττα θα «πονέσει» τον Τσιτσιπά και στο ranking. Από το Νο.48 όπου βρισκόταν, ο Στέφανος έχασε 200 βαθμούς που υπερασπιζόταν από την περασμένη παρουσία του μέχρι τα προημιτελικά του τουρνουά. Κατά συνέπεια θα βρεθεί στο Νο.65 της παγκόσμιας κατάταξης, ίσως και πιο χαμηλά.

Στο παρελθόν ο Τσιτσιπάς είχε κατακτήσει το τουρνουά στο Μόντε Κάρλο τρεις φορές. Φέτος άρχισε με τον χειρότερο τρόπο την προσπάθειά του στις χωμάτινες επιφάνειες.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με break του Σερούντολο, όμως σύντομα ο Τσιτσιπάς αντέδρασε, ισοφάρισε και προηγήθηκε 5-3, «σπάζοντας» δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου του. Η συνέχεια ήταν εφιαλτική για τον Έλληνα, ο οποίος όχι απλά δεν κατάφερε να «κλείσει» το σετ, αλλά έχασε συνολικά οκτώ συνεχόμενα γκέιμ, με συνέπεια ο Αργεντινός να πάρει το πρώτο σετ με 7-5 και να προηγηθεί 4-0 στο δεύτερο.

Ο Τσιτσιπάς ξαφνικά «έβγαλε» αντίδραση και με δικό του σερί 4-0 ισοφάρισε σε 4-4, αλλά αμέσως μετά έχασε το σερβίς του! Ο Σερούντολο προηγήθηκε στη συνέχεια 40-0, ο Έλληνας τενίστας έσωσε τρία ματς-μπολ κι ένα ακόμη στη συνέχεια, αλλά στην πέμπτη ευκαιρία του ο Αργεντινός «τελείωσε» τον αγώνα.