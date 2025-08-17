Κλήρωση Τζόκερ 17/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 28,5 εκατομμύρια ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της αποψινής κλήρωσης
Ολοκληρώθηκε η αποψινή (17/8) κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ που μοιράζει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 28.500.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης και κερδίζουν το ιστορικό έπαθλο είναι οι: 17, 5, 32, 24, 15 και αριθμός Τζόκερ το 20.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
